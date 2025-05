Memorial Passera: tra sfide, memoria e stelle sul campo di Bedero

E A Brezzo di Bedero, sui campi del G.S. Bocciofila Bederese, si è completato il rito irrinunciabile dell’ottavo Memorial Comm. Remo ed Elda Passera che ha visto il consueto sviluppo delle agguerrite eliminatorie, nelle varie categorie di appartenenza degli atleti, allo scopo di selezionare il lotto degli eletti che si sarebbero disputati gli ambiti trofei e premi.

Tutto si ripete, l’alone del ricordo permane a sovrastare il bocciodromo, quasi a voler perpetuare le immagini che non riescono a sfuocarsi, ma rimangono vivide, sempre attuali, anche se la loro presenza fisica è confinata lassù nel cimitero del paese, quasi a margine dei bederesi percorsi quotidiani.

IL COMUNE TRA I SOSTENITORI

Tutto come sempre allora? Non proprio. Quest’anno della triade di sostenitori – figlia Erminia e ANPI – è scomparso il Comune, che attraverso una proposta un po’ ardua da comprendere, comunque orientata sul futuro, ha sospeso ogni decisione in merito.

In breve, la gara regionale dovrebbe accorparsi con quella intitolata al Comune di Brezzo di Bedero, che quest’anno dovrebbe toccare la ventunesima edizione, senza una precisa indicazione sui modi e sulle denominazioni – ne scomparirà una delle due? -, se non continuare nella celebrazione dei due personaggi scomparsi. A questo punto l’unica scelta percorribile era quella di un intervento diretto dell’Associazione per coprire i costi ed evitare il rischio di una cancellazione, anche in antitesi con le delibere del consiglio da sempre orientate sull’autonomia economica di ogni manifestazione. Così è avvenuto.

QUINDICI FINALISTI

Sui campi di Bedero otto finalisti, parallelamente su quelli di Creva sono confluiti altri sette dai quali dovevano emergere i due prescelti per le semifinali locali, hanno dato vita ai consueti accesi confronti nei quali campeggiava sovrano il mito Walter Barilani, seguito come sempre dal suo appassionato sponsor Costa. Avrebbe dovuto essere una semplice passerella trionfale per il campionissimo cuviese e in pratica lo è stata, sebbene gli incontri che avrebbero dovuto selezionare i suoi competitori siano stati incerti e disputati con l’abituale grinta e impegno, con esibizioni sovente di altissimo livello come quelle offerte dai vari Farinelli, Ambienti e Piloni che hanno voluto mostrare con dovizia i dettagli del loro repertorio. Ma il Walter, con disinvoltura, si è dilettato a stritolare prima Monfardini della Ternatese, poi ha vinto la resistenza del mai domo Ambienti, infine è stata la volta di Farinelli di cadere nelle sue spire implacabili fino all’atteso confronto finale con Reggiori di Monte Nudo che aveva sbaragliato il bederese Talarico, sazio e soddisfatto per essere entrato fra i primi quattro. Il Claudio Reggiori non aveva sicuramente manifestato alcun desiderio di spalancare l’androne della sua magione, stendendo il fatidico tappeto rosso per onorare l’ospite: giocava decisamente bene, con accosti puntuali a sfiorare il pallino e parecchie bocciate, di cui due a fondo campo, davvero pregevoli. Incontro incerto, dunque? Ma neppure nei più reconditi anfratti della fantasia. Il Walter sfoggiava ogni arte insita nel suo sopraffino repertorio, non sbagliava mai, colpiva la boccia avversaria a destra se andava colpita a destra, al centro se così andava giocata, accostava in un frangente con tre bocce nel proverbiale fazzoletto dove stava, appena fuori dal medesimo, la boccia del Claudio: insomma era la pratica ostentazione della classe più cristallina. Morale: 12-0 per il Walter e peana del pubblico.

VIVI E INDIMENTICABILI

Le parole delle numerose autorità presenti, del sindaco Daniele Boldrini, accompagnato dal vice- sindaco Giuseppe Di Rocco, di Brezzo di Bedero, del sindaco Enrico Bianchi di Luino, del delegato provinciale FIB Alessandro Bianchi, del Presidente ANPI Emilio Rossi, fino a quelle serene, ma colme di sensibilità, della figlia Erminia erano atte a evitare di far languire nell’oblio Remo ed Elda.

E pure il G.S. Bocciofila Bederese A.S.D. non voleva dimenticare l’affetto per Remo, presidente ANPI, presidente della Pro Loco locale, componente irrinunciabile del Consiglio della Bocciofila, per periodi memorabili, e per la tacita, ma preziosissima opera di Elda, perennemente pronta a sostenere con le sue conoscenze e la sua abilità qualsiasi iniziativa ritenuta degna di essere lanciata nel firmamento locale; erano ancora vivi e indimenticabili. E fuori, come disse in una sua lirica il poeta statunitense George Sterling, in fondo alle nostre strade si trovano le stelle.

