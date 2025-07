Lega e FdI di Samarate mettono nel mirino i rimborsi del sindaco: “Quanto ci costi?”

Lega e Fratelli d’Italia di Samarate mettono nel mirino i rimborsi del sindaco: “Quanto ci costi?”. Al centro il capitolo di spesa per i rimborsi dell’attività istituzionale, ma non solo.

Riceviamo e pubblichiamo

Erano almeno 15 anni che a Samarate i Sindaci e gli Assessori del centro-destra non richiedevano nemmeno un euro di rimborso spese di viaggio per le missioni istituzionali. Ora invece il nostro CARO Sindaco interrompe questa consuetudine virtuosa e di buon esempio. Infatti nell’ultimo consiglio comunale, è stato istituito un nuovo capitolo di spesa dal quale il Sindaco attingerà per spese di viaggio piccole e grandi, per la partecipazione a riunioni istituzionali fuori città.

Per l’amor di Dio, la legge prevede questa possibilità ma i suoi predecessori vi avevano rinunciato pagando di tasca propria benzina, pedaggi autostradali e biglietti vari.

Noi Tutti avevamo compreso che l’aria era cambiata già dallo scorso anno quando, tra i primi atti della nuova Amministrazione, fu annullata una delibera con cui i precedenti Sindaci e Assessori avevano rinunciato anche a Telefonini e SIM pagati dall’Amministrazione Comunale. Evidentemente al sindaco non è sufficiente un aumento del suo stipendio quasi del 50% solo rispetto a due o tre anni fa, da circa 2800 euro lordi a circa 4100 euro lordi (quest’ultimo, previsto dalla legge e a carico dello Stato e non delle casse comunali). Ricordiamo anche che, alla luce di una recente sentenza, il Comune di Samarate si accolla dal 2024 anche i contributi previdenziali che il Sindaco deve versare alla Cassa Geometri: 6152,00 euro annui.

Ma, evidentemente tutto questo al Sindaco di Samarate non bastava!

L’aria a Samarate è proprio cambiata……

Gruppi Consiliari Samarate

Fratelli d’Italia e Lega