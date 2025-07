Lite sul treno: intervento alla stazione di Legnano, ritardi in direzione Varese

Una lite sul treno ha causato disagi alla viabilità ferroviaria sulla linea Milano-Varese. Due uomini, di origine straniera, si sono messi a litigare sul convoglio in viaggio. La situazione è degenerata così tanto che i due litiganti sono arrivati alle mani. Così il treno è stato bloccato alla stazione di Legnano per permettere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sul posto la Polizia di Stato con i soccorritori del 118.

A ricevere le prime cure dai soccorritori arrivati sul posto con un’ambulanza e l’automedica un 28enne che era per l’appunto uno dei due litiganti. Trenord ha segnalato che a causa di questo episodio si sono registrati ritardi fino a 30 minuti in direzione Varese. Clicca qui per aggiornamenti sulla viabilità ferroviaria