Martinenghi subito in vasca per i 50 rana: “In semifinale c’è da cambiare marcia”

A poche ore dall’argento mondiale nei 100 rana, Nicolò Martinenghi si è rituffato in acqua per le batterie dei 50. Per il campione di Azzate, prima ancora della stanchezza per la finale, c’era da risolvere il problema gastrointestinale che lo ha fortemente debilitato.

La batteria l’ha visto quindi protagonista con la qualificazione alla semifinale conquistata senza spingere troppo, con il nono tempo (26″90). «Sapevo di non essere troppo sciolto – ha dichiarato Martinenghi all’ufficio stampa della Federnuoto -. In semifinale sarà importante cambiare marcia e lo farò. Non sono riuscito a godermi più di tanto l’argento nei 100, anzi ho dovuto subito resettare in vista dei 50».

Le batterie dei 50 hanno visto in gran spolvero anche l’altro italiano in gara, Simone Cerasuolo, che ha conquistato la semifinale con il miglior crono: 26″43, che è anche il suo personale.

