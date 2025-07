Nicolò Martinenghi è d’argento nei 100 rana dei Mondiali di nuoto

Medaglia d’argento mondiale per Nicolò Martinenghi: l’olimpionico di Azzate centra un ottimo risultato a Singapore con 58.58 ed è secondo solo al (discusso) cinese Qin Hayang che vince il titolo dei 100 rana in 58.23.

Martinenghi è partito molto bene e ha mantenuto il vantaggio fino ai 75 metri quando Qin è riuscito a effettuare il sorpasso e a mantenere la testa sino al tocco finale. Bronzo per Petrashov (Kirghizistan) mentre sfuma il podio per il torinese Ludovico Viberti, quinto. (Foto DBM / DeepBlueMedia)

Nell’immediato dopo gara Martinenghi ha “confessato” ai microfoni della RAI di aver gareggiato in condizioni di salute precarie: «Ieri sera ho preso una intossicazione alimentare o qualcosa del genere e ho trascorso la notte in bagno a vomitare. Ero vuoto dentro ma pieno nella testa e nel cuore. avevo pensato di dare forfait ma ieri ho ricevuto un’ulteriore possibilità e ho voluto rappresentare di nuovo questo Paese e dare un senso a tutto il lavoro fatto con Matteo (Giunta, il suo allenatore ndr). Sono al settimo cielo anche se non sembra: potevo fare qualcosina in meno di tempo ma sono contento anche perché non riesco a stare in piedi».

Con l’argento di oggi salgono a sette le medaglie ottenute (tra gare individuali e staffette) da Tete ai Mondiali in vasca lunga; nei 100 rana – la distanza olimpica – il campione di Azzate sale sul podio ininterrottamente da quattro edizioni (oro nel 2022 a Budapest). L’atleta nato a Varese il 1° agosto del ’99 ha ottenuto l’oro ai Giochi di Parigi ma anche due bronzi a cinque cerchi a Tokyo (100 rana e staffetta mista).

IL PODCAST “FLO” CON MARCO PEDOJA

L’ex allenatore di Tete Martinenghi, il varesino Marco Pedoja, è stato ospite di Gabriele Colombo e del podcast “Flo” prodotto da VareseNews. Di seguito la puntata in cui il coach parla anche a lungo del rapporto con l’olimpionico di Azzate.