Simone Barlaam e Alberto Amodeo riportano la PolHa Varese sul tetto del mondo
Ai Mondiali di Singapore i due atleti del club varesino hanno già messo in carniere un titolo iridato. Amodeo ha aggiunto un argento, Berra un bronzo. Ma i campionati proseguono
Simone Barlaam non finisce mai di stupire né, tantomeno, di vincere. Il 25enne nuotatore milanese, da sempre in vasca con i colori della PolHa Varese, ha conquistato l’ennesimo titolo mondiale paralimpico nella vasca di Singapore. Barlaam si è imposto nei 100 metri farfalla di categoria S9 facendo segnare il proprio primato personale che coincide con il record europeo e il record dei campionati iridati.
Barlaam ha toccato con il tempo di 57.96, un crono che gli ha permesso di avvicinarsi all’eccezionale 57.19 che l’australiano William Martin fece segnare nel 2021. Alle sue spalle altri due australiani, Hodge e Bishop, staccati però in maniera molto netta. Quella di Singapore è la 20a medaglia d’oro ai mondiali di Barlaam, la quarta consecutiva nei 100 farfalla: ora proverà a replicare negli altri stili. (foto Bizzi/FINP)
L’alloro del 25enne non è però il primo colto dalla PolHa ai Mondiali di Singapore: anche Alberto Amodeo (due ori alle Paralimpiadi di Parigi) ha centrato il titolo iridato nei 400 metri stile libero in categoria S8, aggiungendo quindi una seconda medaglia – d’argento – alla propria collezione questa volta nei 100 farfalla S8. Amodeo porta così a quattro il numero di vittorie ai Mondiali.
PolHa sul podio anche in ambito femminile grazie ad Alessia Berra: l’atleta monzese a 31 anni rimane una delle migliori interpreti della farfalla di categoria S12 e anche a Singapore è andata a medaglia conquistando un bronzo prezioso. Tra gli altri risultati arrivati fino a ora da Singapore va segnalato anche il record italiano di Martina Rabbolini – tesserata per il Team Insubrika – nei 100 rana SB11: il suo 1.31.09 è valso la sesta posizione iridata.
POLHA: INTERVISTA A DANIELA COLONNA PRETI – Nei giorni scorsi la presidente della PolHa Varese, Daniela Colonna Preti, è stata ospite di Radio Materia nel programma “Soci All Time”. Potete riascoltare l’intervista alla dirigente varesina nel podcast che trovate qui sotto.
