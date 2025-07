Nuova classifica Censis: L’Università dell’Insubria brilla in Italia per occupabilità e internazionalizzazione, al top Odontoiatria e Giurisprudenza

L’Università dell’Insubria si distingue ancora una volta nella classifica Censis appena pubblicata, con risultati di eccellenza in più ambiti strategici. Il riconoscimento più prestigioso arriva dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, che ottiene un punteggio di 97,5 e conquista il quarto posto assoluto a livello nazionale, oltre al primo in Lombardia. Ottima prestazione anche per Giurisprudenza (96,5), che è sesta in Italia e seconda in Lombardia. Risultati che confermano la qualità didattica dell’ateneo e la sua capacità di formare professionisti altamente qualificati.

Ma non solo: l’Insubria si conferma anche uno dei migliori atenei d’Italia per quanto riguarda l’occupabilità dei laureati, con un punteggio straordinario di 104, che la posiziona al secondo posto a livello nazionale tra gli atenei di media dimensione e al primo in Lombardia a pari merito con Brescia. Un dato che evidenzia la coerenza tra i percorsi formativi offerti e le richieste del mondo del lavoro, a dimostrazione della validità dell’approccio didattico e dell’attenzione alle competenze professionali.

Altro fiore all’occhiello è il grado di internazionalizzazione, con un punteggio di 85: quarto posto in Italia e primo in Lombardia a pari merito con Bergamo. L’ateneo continua a investire in relazioni internazionali, reti accademiche, programmi di mobilità e cooperazioni strategiche, rendendo l’esperienza universitaria sempre più aperta al mondo.

La comunicazione e i servizi digitali rappresentano un ulteriore punto di forza, con un punteggio di 92 che vale il settimo posto nazionale e il terzo in ambito regionale. Una conferma dell’impegno dell’università nell’innovazione e nell’accessibilità digitale per studenti e personale.

In generale, l’Insubria si colloca in una posizione di rilievo tra i medi atenei statali – quelli con un numero di iscritti tra i 10mila e i 20mila – raggiungendo l’undicesimo posto a livello nazionale con un punteggio complessivo di 83,8, guadagnando due posizioni rispetto all’anno precedente.

Tra gli altri indicatori considerati, si segnalano gli 80 punti ottenuti per i servizi agli studenti, che valgono il sesto posto in Italia e il secondo in Lombardia, un risultato che premia le politiche di supporto e l’attenzione al benessere della comunità studentesca. Più basse le valutazioni relative alle borse di studio (66 punti) e alle strutture disponibili (76 punti), due ambiti su cui l’ateneo sta continuando a investire per garantire una maggiore equità e qualità dell’esperienza universitaria.

La classifica Censis 2025-2026 analizza anche l’offerta formativa per aree disciplinari e livello di studi, confermando l’ottima tenuta complessiva dell’Insubria.

Tra le lauree triennali, molto bene i risultati Insubria nel gruppo scienze motorie e sportive, con il corso di laurea in Scienze motorie che, con 99 punti, è quarto in Italia e secondo in Lombardia; nel gruppo medico-sanitario e farmaceutico le Professioni sanitarie, con 94 punti, sono al settimo posto in Italia e al primo in Lombardia a pari merito con Brescia e Milano Bicocca; nell’ambito linguistico Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale totalizza 91 punti ed è all’ottavo posto in Italia. Da segnalare anche il buon posizionamento nei gruppi politico-sociale e comunicazione, per l’Insubria Scienze della comunicazione (89,5 punti, dodicesima in Italia, quarta in Lombardia); informatica e tecnologie ICT, ovvero il corso di Informatica (83,5 punti, tredicesimo in Italia, secondo in Lombardia); letterario-umanistico, in cui rientra Storia e storie del mondo contemporaneo (81,5 punti, sedicesimo in Italia, secondo in Lombardia); scientifico, con Chimica e chimica industriale, Matematica, Fisica, Biotecnologie, Scienze biologiche e Scienze dell’ambiente e della natura (81 punti, sedicesima in Italia, quarta in Lombardia).

Per le lauree magistrali biennali, i risultati più rilevanti arrivano dal gruppo disciplinare economico con un punteggio di 90 (quattordicesima posizione nazionale, quinta in Lombardia), seguito dai gruppi scientifico (punteggio 84, undicesima in Italia, quarta in Lombardia) e informatica e tecnologie ICT (75 punti, ventesima in Italia, terza in Lombardia).

Per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico, oltre ai già citati eccellenti risultati in Odontoiatria e protesi dentaria (97,5 punti, quarta in Italia e prima in Lombardia) e in Giurisprudenza (96,5 punti, sesta in Italia, seconda in Lombardia), si distingue Medicina e chirurgia (81,5 punti, diciassettesima in Italia, quinta in Lombardia).

I risultati della classifica Censis 2025-2026 confermano il ruolo sempre più rilevante dell’Università dell’Insubria nel panorama accademico italiano, con punte di eccellenza in settori chiave e una solida crescita in tutti gli indicatori fondamentali. Un ateneo che guarda al futuro puntando su qualità, innovazione, apertura internazionale e attenzione concreta al percorso degli studenti.

Offerta formativa e immatricolazioni: https://www.uninsubria.it/corsi-di-laurea – https://www.uninsubria.it/immatricolazioni