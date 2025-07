Nuova semestrale, Leonardo cresce in Lombardia: elicotteri, elettronica e spazio trainano il Varesotto

Leonardo chiude il primo semestre con un risultato netto ordinario di 273 milioni, in crescita del +44,4% rispetto al primo semestre 2024. Il risultato netto, pari a 542 milioni (-2,3%) “si riduce in quanto il dato del periodo comparativo includeva la plusvalenza per 366 milioni per la valutazione al fair value del gruppo Telespazio mentre il primo semestre 2025 include la plusvalenza per la cessione del business Uas a Fincantieri per 283 milioni.

Il portafoglio ordini raggiunge 45 miliardi. A parità di perimetro +9,7 gli ordini, +12,9% i ricavi, +15% l’Ebita. In calo l’indebitamento netto di gruppo, -27,6%. La società ha alzato la guidance 2025 su ordini e flusso di cassa operativo.

Il business in Lombardia e nel Varesotto

Leonardo conferma il proprio percorso di crescita in tutti i settori del proprio business sviluppati in Lombardia. Dagli elicotteri – che contano nella regione importanti insediamenti a Cascina Costa, Sesto Calende e Vergiate e che registrano oltre 70 nuovi elicotteri consegnati nel mondo dall’inizio dell’anno e l’ordine, tra gli altri, per la realizzazione in Italia del Ground based training system (GBTS) per la formazione dei piloti dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi dello Stato – all’elettronica – dove si confermano centrali il sito di Nerviano, in cui vengono prodotte e sviluppate tecnologie che stanno ottenendo importanti successi commerciali, a partire dal programma Eurofighter, e quello di Brescia, tra gli insediamenti di Leonardo maggiormente coinvolti nella joint venture Leonardo-Rheinmetall Military Vehicles, hub di riferimento nel settore della Difesa terrestre in Europa – fino alla cyber & security, con nuovi contratti anche in ambito comunicazioni critiche, area di competenza che vede fortemente coinvolto il sito di Nerviano.

Nerviano si conferma inoltre centrale per la produzione e lo sviluppo di equipaggiamenti e strumenti ad alta tecnologia per i più sfidanti programmi spaziali europei e internazionali. Risultati positivi anche per il settore dell’Aeronautica, che ha in Lombardia il suo sito di riferimento a Venegono, con un’ottima performance commerciale registrata nel primo semestre 2025. Si ricorda inoltre l’entrata in servizio, a giugno, del nuovo velivolo addestratore M-345 con l’Aeronautica Militare, mentre il sistema basata sull’M-346 è fra i candidati per la formazione dei futuri piloti della US Navy.

Il commento di Cingolani

“L’esecuzione del Piano Industriale prosegue lungo le linee strategiche individuate. I risultati raggiunti nel primo semestre del 2025 evidenziano una solida prospettiva industriale del Gruppo con un ulteriore calo dell’indebitamento, a conferma della bontà del lavoro svolto. Sulla base della performance del primo semestre e delle prospettive di crescita abbiamo rivisto al rialzo le guidance 2025, individuando nuovi target a livello di ordini, FOCF e indebitamento netto”, ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

“Stiamo costantemente migliorando il nostro posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali, confermandoci sempre più come player di riferimento all’interno del processo di consolidamento dell’industria della Difesa. Avanza lo sviluppo delle JV con Rheinmetall e Baykar. Il programma GCAP è entrato nella fase operativa. Grazie alle recenti operazioni di M&A in ambito cyber security, abbiamo compiuto un ulteriore passo per ampliare il nostro portafoglio prodotti, per citare le ultime iniziative intraprese relative alla crescita inorganica”, ha concluso Cingolani.