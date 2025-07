Oggiona con Santo Stefano, minoranza all’attacco: “Consiglio comunale surreale”

Parlano di “consiglio comunale surreale” i consiglierei di minoranza a Oggiona con Santo Stefano facendo riferimento a quello che si è tenuto lunedì 13 luglio. «Per la prima volta viene indetto un consiglio comunale con due convocazioni – spiegano – In quella di ieri eravamo presenti solamente noi consiglieri della minoranza, mentre tutti quelli di maggioranza sono risultati assenti, presente solo il sindaco».

Gli esponenti del gruppo “Progetto Comune” (Daniele Milani, Pasquale Ubaldo Carrozzo, Enzo Lazzetera e Mauro Mantiero) danno quindi la loro interpretazione sull’accaduto. «Ciò è successo perché non avendo raggiunto il numero legale, il Consiglio Comunale è stato spostato in seconda convocazione, cioè a mercoledì 23 luglio, ma la questione è un’altra: in quella data basterà che un terzo dei consiglieri comunali voti a favore al punto dell’ordine del giorno che si riferisce ai beni alienabili del nostro comune. Quindi per rendere tecnicamente la Villa Colombo un bene cedibile quindi pronto per essere venduto. Una tattica studiata a tavolino degna del miglior allenatore».

«In pratica – prosegue il gruppo di Milani – il nostro bene, la nostra storia, il nostro patrimonio, vale l’alzata di mano di pochi consiglieri. Complimenti signor Sindaco, questa è la considerazione che ha del paese che sta amministrando. Anziché fermarsi un attimo a riflettere su quello che tanti sul territorio stanno chiedendo, cioè di riflettere bene su quello che sta facendo e la non messa all’asta della Villa Colombo, lei sta andando avanti per la sua strada. Anche con quei pochi consiglieri della maggioranza che le sono rimasti a fianco. La verità è che oramai non ha più i numeri per reggere questa amministrazione! Ne prenda atto!».

Per finire, Progetto Comune spiega: «Altro record, mai successo che tutti i consiglieri di maggioranza siano risultati assenti in un Consiglio Comunale.Altro che proclami sui giornali di alcuni finti interessati al bene comune e che hanno dichiarato di essere contrari alla vendita di Villa Colombo. Con il vostro gesto, avete svenduto la nostra memoria».