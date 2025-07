Regione Lombardia, approvato l’ordine del giorno di Luca Ferrazzi sull’urbanistica di Milano

Nel corso della Seduta del Consiglio regionale dedicata alla sessione di Bilancio, il Presidente del Gruppo misto Luca Ferrazzi ha illustrato l’ordine del giorno tramite il quale Regione Lombardia, al fine di assicurare il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, su eventuali istanze di parte, interverrà con l’adozione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Milano.

«Come illustrato nell’ordine del giorno, l’adozione dei poteri sostitutivi, attivabile in caso di inerzia o inadempienza da parte del Comune, – evidenzia Ferrazzi – si configura come un intervento straordinario volto a garantire il rispetto della normativa urbanistico-edilizia e la corretta applicazione degli strumenti urbanistici».

«L’inchiesta della Procura di Milano ha messo in evidenza la mala gestione del patrimonio urbano, le indagini inoltre fatto luce su come certi progetti abbiano potuto ottenere autorizzazioni non conformi alle norme o adottando pratiche illegali, con impatti diretti sulla trasparenza e legalità degli atti pubblici e, come evidenziato dalla Procura di Milano la situazione ha raggiunto “profili di incontrollata espansione edilizia” che “ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo”…».

«Com’è noto – prosegue Ferrazzi – l’indagine che vede ben 74 indagati, tra questi il Sindaco Sala, ha portato a chiedere l’arresto di sei indagati, tra questi l’assessore alla Rigenerazione urbana Tancredi, il cui ruolo è centrale nelle scelte di riqualificazione e sviluppo urbano della città».

«Oltre al danno la beffa – sottolinea il consigliere Ferrazzi- la Milano del Sindaco Sala, per quanto riguarda il consumo di suolo, si è largamente e ripetutamente dichiarata green, ma anche l’ultimo il Rapporto ambientale di ISPRA ha messo in evidenza come la situazione reale sia critica e ben diversa, .ciò nonostante la Giunta milanese ha proceduto imperterrita a trasformare la città in una distesa di cemento rendendola inoltre sempre più vulnerabile al maltempo con il 95 % dei terreni resi impermeabili, con la conseguenza che ogni pioggia, poiché l’acqua non riesce a filtrare nel terreno, può causare danni ingenti e situazioni di pericolo per la cittadinanza».

«A nulla è valso l’ultimo Report ambientale di ISPRA del 2024 – evidenzia il Consigliere Ferrazzi – che ha posto in evidenza che nella sola città di Milano, il consumo di suolo nel 2006 era di 10.383,64 ettari, pari al 57,5% del totale. Nel 2023, era di 10.686,31, pari al 58,72%. In quasi 20 anni, dunque, il suolo consumato in città è aumentato di 600 ettari, pari a 6 milioni di metri quadrati».

«Infine, l’aspetto ancor più drammatico – conclude Ferrazzi – oltre al totale immobilismo urbanistico della città è la grave condizione delle oltre 4.000 famiglie che hanno investito i risparmi di una vita per l’acquisto di una casa che forse non verrà mai realizzata e, che al momento la loro una certezza è il mutuo da pagare».