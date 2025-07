Strade provinciali del Varesotto, 350mila euro per la messa in sicurezza

È stato approvato ieri, 24 luglio, in Consiglio regionale un emendamento che stanzia 350mila euro a favore della Provincia di Varese per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali. L’iniziativa, inserita nell’ambito dell‘assestamento al bilancio 2025-2027, rappresenta un cofinanziamento regionale per il miglioramento della sicurezza stradale nel territorio varesino per l’anno 2025.

L’emendamento porta la firma del consigliere regionale del PD Samuele Astuti, ma ha ottenuto un sostegno trasversale che attraversa i confini di partito. «Parliamo di risorse concrete – dichiara Astuti – destinate a un ente locale per un intervento urgente e necessario che riguarda la sicurezza stradale di un intero territorio. A differenza della legge-mancia, che distribuisce contributi a pioggia senza un criterio chiaro, questo è un intervento strutturale, destinato a un’area vasta e su cui vigileremo affinché sia attuato nei tempi previsti».

Il consigliere dem non manca di lanciare una frecciata al governo nazionale: «Mentre Salvini e i suoi tolgono fondi ai Comuni e alle Province, noi con i fatti restituiamo risorse ai territori», conclude Astuti in riferimento ai pesanti tagli imposti dall’esecutivo e sostenuti anche in Lombardia dal centrodestra, che penalizzano gli enti locali.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba rivendica il risultato ottenuto, sottolineando la natura bipartisan dell’iniziativa. «Questo emendamento è il risultato di un lavoro costante e di una richiesta bipartisan che dimostra come, quando ci uniamo per il bene della comunità, possiamo raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, per il suo supporto e la sua disponibilità nell’accogliere le nostre istanze. Continueremo a monitorare attentamente l’implementazione di questo intervento, che rappresenta un importante traguardo per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Varese», ha concluso la consigliera di FdI.

Il finanziamento di 350mila euro si inserisce in un quadro più ampio di interventi per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali, un tema particolarmente sentito nel territorio varesino dove molte arterie necessitano di interventi urgenti di ammodernamento e messa in sicurezza.