Taino ricorda la tragedia della Polveriera: il 27 luglio la cerimonia per i 90 anni

Il Comune di Taino si prepara a commemorare le 35 vittime dello scoppio della Polveriera, avvenuto il 27 luglio 1935. Domenica 27 luglio 2025 si terrà una giornata dedicata alla memoria di chi perse la vita in quella tragedia e dei tanti lavoratori che hanno segnato la storia industriale e sociale del paese.

Un luogo simbolo di lavoro e comunità

La Polveriera, nata nel 1908 come piccolo insediamento industriale, divenne negli anni un centro nevralgico per la produzione di polvere da sparo, micce e munizioni. Qui lavorarono centinaia di persone, contribuendo non solo all’economia del territorio ma anche alla costruzione di una comunità coesa. Nonostante la tragedia del 1935, il ricordo della Polveriera è rimasto vivo come simbolo di impegno e appartenenza.

Il programma delle celebrazioni

La giornata di commemorazione inizierà alle 11.15 con la messa in suffragio delle vittime nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. A seguire, alle 12.00, il corteo si sposterà al cimitero di Taino per un omaggio floreale del sindaco Stefano Ghiringhelli e un ricordo storico curato dalla professoressa Laura Tirelli.

Alle 14.27, ora esatta dell’esplosione del 1935, suonerà la sirena installata sulla scultura commemorativa nel giardino del Centro Bielli. Infine, alle 15.00, nel salone dello stesso centro si terrà un incontro per ricordare la Polveriera e i suoi lavoratori, con un rinfresco offerto alla cittadinanza.

Finanziamento per la rinascita dell’area

Parallelamente al lavoro di memoria, il Comune ha annunciato l’approvazione di un finanziamento regionale di 122mila euro per proseguire le attività ambientali sull’area ex Montedison – ex Polveriera. Si tratta di fondi destinati alla caratterizzazione ambientale e all’analisi di rischio, passaggi necessari per restituire sicurezza e nuove prospettive a questo sito storico.