A Taino la regione stanzia oltre 120mila euro per la bonifica dell’ex Polveriera

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la prima Programmazione Economico-Finanziaria 2025 per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree contaminate. Tra i beneficiari figura anche il Comune di Taino, cui sono stati destinati 122.000 euro.

Il finanziamento sarà utilizzato per il proseguimento e il completamento della caratterizzazione ambientale del sito denominato “Ex Montedison – Ex Polveriera”, situato in via al Campaccio 10, e per la successiva elaborazione dell’analisi di rischio del sito stesso.

“Con uno stanziamento di oltre un milione di euro dimostriamo la volontà di agire in maniera risoluta e tempestiva per ripristinare le aree coinvolte”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, aggiungendo che “questi finanziamenti sono destinati ai Comuni che porteranno avanti la realizzazione degli interventi di bonifica.”

Il contributo rappresenta un passo importante per la messa in sicurezza e il recupero ambientale di una zona da tempo oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini.