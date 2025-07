Ciclista 71enne investito a Uboldo sulla statale: interviene l’elisoccorso

Grave incidente questa mattina intorno alle 9.20 in via IV Novembre a Uboldo, dove un ciclista di 71 anni è stato investito da un veicolo mentre percorreva la strada.

Le condizioni dell’uomo sono apparse molto serie fin da subito: è stato attivato il codice rosso, e sul posto sono giunti vigili del fuoco di Varese, la Polizia Locale di Uboldo, due ambulanze, un’unità di soccorso avanzato e l’elisoccorso.

L’intervento dell’équipe medica coordinata dal Soreu Metropolitana sul luogo dell’incidente ha permesso di stabilizzare il ferito, evitando il trasporto con i mezzi di terra. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto urbano della SS527, dove la visibilità e la velocità possono costituire un pericolo per chi si sposta in bicicletta.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato travolto da un veicolo rimanendo poi incastrato e successivamente estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto; poi il 71enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L’incidente è come si accennava è stato rilevato dalla polizia locale di Uboldo: la dinamica precisa del fatto – spiegano – è ancora al vaglio. Il ciclista è rimasto incastrato in un autocarro, un mezzo della nettezza urbana.