Un occhiale da sole per sensibilizzare sull’autismo: iniziativa congiunta tra NAU! e PizzAut

NAU! e PizzAut hanno avviato una collaborazione per la realizzazione di un occhiale da sole dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo. Il modello è accompagnato dal messaggio “Facciamo vedere l’autismo” e intende coniugare scelte di consumo e attenzione all’inclusione.

Il progetto nasce dall’incontro tra l’azienda NAU!, attiva nel settore dell’ottica, e PizzAut, realtà fondata da Nico Acampora con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone autistiche attraverso la ristorazione.

“Oggi scegliamo di far vedere l’autismo attraverso tutti noi, i nostri negozi e l’occhiale NAU! e PizzAut, creato per essere testimone di una bellissima verità: anche le persone autistiche possono accedere al mondo del lavoro con gioia e dignità. Scegliere quest’occhiale significa trasformare un semplice gesto d’acquisto in un atto di sostenibilità sociale dando visibilità proprio a queste persone, che troppo spesso restano invisibili”, dichiara Monica Salvestrin Brogi di NAU!.

“Siamo veramente grati a NAU! per la passione con cui ci seguono ormai da anni. Questo progetto è la prova che unendo le forze possiamo costruire un mondo più inclusivo e accogliente per tutti. Simbolicamente, l’idea di uno sguardo nuovo sull’autismo è molto potente e indossare questi occhiali significherà condividere e abbracciare un messaggio di inclusione e speranza in un mondo più accessibile a tutti”, afferma Nico Acampora di PizzAut.

L’occhiale è realizzato in plastica riciclata, con un design ispirato alle forme classiche dell’occhialeria. Le lenti da sole offrono protezione UV e un campo visivo ampio. Secondo quanto indicato, si tratta di un modello che intende coniugare funzionalità e stile, adattandosi a diverse fisionomie.

Gli occhiali sono stati donati da NAU! a PizzAut per la vendita esclusiva nei ristoranti di Monza e Cassina de’ Pecchi. Sono inoltre disponibili nei circa 150 negozi NAU! presenti sul territorio nazionale. Parte del ricavato sarà destinata a sostenere le attività della onlus PizzAut, con riferimento a progetti futuri e già attivi nell’ambito dell’inclusione.

La collaborazione tra le due realtà è iniziata circa due anni fa e ha incluso, tra le iniziative comuni, il supporto al percorso formativo AutAcademy, la partecipazione all’acquisto del “PizzAutoBus” e l’inserimento lavorativo, a partire dal 2024, di un giovane autistico nel team NAU! presso il ristorante PizzAut di Monza.

“Sostenibilità sociale, ambientale ed economica guidano da sempre il nostro sviluppo. Da qui la volontà di collaborare alla crescita di realtà come PizzAut. Perché l’attenzione alle Persone, tutte le Persone, si costruisce ogni giorno, con gesti concreti”, conclude Monica Salvestrin.