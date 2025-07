Una varesina alla Roma: avventura in giallorosso per Valentina Bergamaschi

Valentina Bergamaschi comincia una nuova avventura in Serie A femminile: la giocatrice varesina è stata ingaggiata dall’AS Roma e vestirà la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2028. (Foto asroma.com)

Dal Milan alla Juventus fino alla capitale

Classe 1997, nata a Varese, Bergamaschi arriva alla Roma dopo una stagione alla Juventus, con cui ha conquistato lo scudetto 2024-2025. In precedenza è stata uno dei pilastri del Milan femminile: con la maglia rossonera ha disputato oltre 100 presenze ufficiali tra campionato e coppe dal 2018 al 2024.

Nazionale e numeri da leader

Valentina è anche un volto noto della nazionale azzurra: con l’Italia vanta 64 presenze e 8 reti e ha fatto parte della rosa che ha partecipato all’Europeo in Svizzera nel 2025, pur senza prendere parte attiva alla manifestazione. La sua versatilità la rende preziosa soprattutto come esterna di fascia, ruolo in cui si è affermata sia a livello di club sia in azzurro.

La nuova sfida in giallorosso

Per il capitolo romano della sua carriera, Bergamaschi ha scelto di indossare la maglia numero 23. Il trasferimento rappresenta una nuova opportunità per la giocatrice varesina, che approda in un club protagonista in Italia e in Europa.