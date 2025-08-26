A Cassano Magnago un weekend di sapori del centro Italia con la Sagra della Porchetta e degli Arrosticini

Cassano Magnago chiude il mese di agosto con un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola: la Sagra della Porchetta e degli Arrosticini.

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto 2025, l’Area Feste di via Primo Maggio si trasforma in un grande spazio coperto dedicato ai sapori del Centro Italia, tra porchetta fragrante, arrosticini abruzzesi e piatti tradizionali.

Un tuffo nei sapori del Centro Italia

L’evento propone un menù ricco e variegato, che celebra la cucina laziale e abruzzese. Protagonisti assoluti la porchetta speziata e croccante, cotta secondo tradizione, e gli arrosticini abruzzesi serviti caldi. Completano l’offerta:

Tonnarelli con guanciale, carciofi e pecorino

Carbonara autentica

Saccoccia romana farcita (con porchetta o polpette, cicoria e stracciatella)

Porchetta al piatto con patatine

Supplì fumanti

Arrosticini in porzioni da 10 pezzi

Pasta al pomodoro, crocchette, cicoria ripassata

Dolci tradizionali come tiramisù e torta della nonna

Il servizio è esclusivamente al tavolo e è disponibile anche il take away per chi preferisce gustare le specialità a casa. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: è consigliata la prenotazione tramite modulo online (CLICCA QUI), WhatsApp al numero 349 5382384 o email a streetfood@leofficineculturali.it.

Musica, intrattenimento e divertimento per tutti La Sagra è anche occasione di socialità, con un ricco programma serale:

Venerdì 29 agosto

19:00 Apertura cucine e tiro a segno

21:30 Karaoke con Ariele

Sabato 30 agosto

19:00 Apertura cucine e tiro a segno

21:30 Dj set anni ’90/2000

Domenica 31 agosto

12:00 Apertura cucine per il pranzo

19:00 Riapertura per la cena

21:30 Luciano e Paola live con il loro repertorio di liscio

Durante tutto il weekend sarà presente uno scivolo gonfiabile gratuito per i più piccoli, rendendo la manifestazione un’occasione di festa per tutta la famiglia.

Evento al coperto e adatto a tutti con una tensostruttura di 1600 mq, l’evento è garantito anche in caso di maltempo. Una proposta pensata per tutta la famiglia, tra buona cucina, musica e atmosfera conviviale.

Per salutare l’estate con gusto, la Sagra della Porchetta e degli Arrosticini è l’occasione perfetta per vivere un fine settimana all’insegna dei sapori autentici e della compagnia.