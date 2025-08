Ago e filo all’ora dell’aperitivo: a Materia è partito l’“Aperiuse”

Il giardino della caffetteria si è trasformato in un laboratorio pratico di “sopravvivenza domestica” mercoledì 6 agosto, per la prima serata dell’ “Aperiuse”. Questo il nuovo appuntamento di Materia Spazio Libero che unisce manualità e sostenibilità in un’atmosfera rilassata. I partecipanti – armati di ago e filo – si sono cimentati tra bottoni da riattaccare e orli da sistemare.

A coordinare la serata è stato Ferdinando Giaquinto, che con competenza e simpatia ha guidato il gruppo affiancato da una signora esperta nel cucito. Tutti seduti allo stesso tavolo, tra chiacchiere e aperitivo, i presenti hanno assistito a piccoli interventi sartoriali, in un clima informale e amichevole che ha reso l’esperienza accessibile anche ai meno esperti.

L’“Aperiuse” proseguirà per tutto il mese di agosto, ogni mercoledì, con nuovi laboratori dedicati al riciclo creativo e al riutilizzo intelligente, sempre accompagnati da un buon aperitivo.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperireuse è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.