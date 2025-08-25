Varese News

Canton Ticino

Arrestato a Biasca un 51enne per sospetto spaccio di cocaina

Il fermo è avvenuto a Biasca grazie alla collaborazione tra la Polizia cantonale, la Polizia Città di Bellinzona e la Polizia Tre Valli

Droga

Un uomo di 51 anni, cittadino serbo domiciliato in Riviera, è stato arrestato lo scorso 21 agosto a Biasca nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia cantonale in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona e della Polizia Tre Valli.

Perquisizioni e cocaina sequestrata

Durante l’operazione, che rientra in un’inchiesta più ampia coordinata dal Ministero pubblico, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo e dei suoi spazi, rinvenendo alcuni grammi di cocaina.

L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà rispondere delle ipotesi di reato di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

Misura restrittiva confermata

Dopo l’arresto, la misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), a dimostrazione della gravità del sospetto a carico dell’indagato.

L’inchiesta prosegue sotto la direzione del Ministero pubblico.

Pubblicato il 25 Agosto 2025
