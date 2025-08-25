Arrestato a Biasca un 51enne per sospetto spaccio di cocaina
Il fermo è avvenuto a Biasca grazie alla collaborazione tra la Polizia cantonale, la Polizia Città di Bellinzona e la Polizia Tre Valli
Un uomo di 51 anni, cittadino serbo domiciliato in Riviera, è stato arrestato lo scorso 21 agosto a Biasca nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia cantonale in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona e della Polizia Tre Valli.
Perquisizioni e cocaina sequestrata
Durante l’operazione, che rientra in un’inchiesta più ampia coordinata dal Ministero pubblico, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo e dei suoi spazi, rinvenendo alcuni grammi di cocaina.
L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà rispondere delle ipotesi di reato di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.
Misura restrittiva confermata
Dopo l’arresto, la misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), a dimostrazione della gravità del sospetto a carico dell’indagato.
L’inchiesta prosegue sotto la direzione del Ministero pubblico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.