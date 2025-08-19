Bellucci riparte vincendo: battuto Comesana nel primo turno di Winston-Salem

Dopo il gran bel successo nel Challenger di Sumter, Mattia Bellucci è tornato nel circuito ATP cogliendo una vittoria all’esordio nel torneo di Winston-Salem, in North Carolina, vero e proprio antipasto degli US Open.

Il mancino di Castellanza, tornato al numero 63 del ranking mondiale, si è imposto al primo turno sull’argentino Francisco Comesana che precede il varesotto in classifica (è il 54) ma che appare a più a suo agio sulla terra battuta. Bellucci invece ama in modo particolare il cemento e contro il sudamericano ha ottenuto il quinto successo consecutivo, tutti senza perdere neppure un set.

Il match contro Comesana, terminato 6-4 6-3, è stato altalenante: Bellucci nel primo set si è portato sul 3-0 togliendo per ben due volte il servizio all’avversario ma poi si è complicato la vita subendo a sua volta un break. Poi è andato sul 5-2, è stato riavvicinato ma ha chiuso la frazione sul 6-4.

Nel secondo set i due tennisti hanno tenuto il servizio nei primi quattro turni, poi però è stato Bellucci a rompere l’equilibrio con un break a proprio favore al quinto game che è risultato decisivo: Mattia ha consolidato la situazione, difeso il vantaggio e chiuso 6-3 per un totale di gioco di un’ora e 21′.

Ora per il castellanzese, allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti, c’è un secondo turno complicato: Mattia affronterà infatti lo spagnolo Jaume Munar, 28 anni, destrimane formatosi all’accademia di Rafa Nadal. Munar è il numero 46 del mondo (massimo in carriera, come Bellucci e Comesana…) e a Winston Salem occupa la 13a testa di serie. Ma in questo momento Bellucci è un cliente pericoloso anche per uno come lui. Il match nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto.

TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI