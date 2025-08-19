Varese News

Bellucci riparte vincendo: battuto Comesana nel primo turno di Winston-Salem

Quinto successo consecutivo del 24enne varesotto: dopo il titolo a Sumter arriva la vittoria all'esordio nel torneo ATP 250. Ora c'è lo spagnolo Munar

mattia bellucci sumter 2025 foto FITP

Dopo il gran bel successo nel Challenger di Sumter, Mattia Bellucci è tornato nel circuito ATP cogliendo una vittoria all’esordio nel torneo di Winston-Salem, in North Carolina, vero e proprio antipasto degli US Open.

Il mancino di Castellanza, tornato al numero 63 del ranking mondiale, si è imposto al primo turno sull’argentino Francisco Comesana che precede il varesotto in classifica (è il 54) ma che appare a più a suo agio sulla terra battuta. Bellucci invece ama in modo particolare il cemento e contro il sudamericano ha ottenuto il quinto successo consecutivo, tutti senza perdere neppure un set.

Il match contro Comesana, terminato 6-4 6-3, è stato altalenante: Bellucci nel primo set si è portato sul 3-0 togliendo per ben due volte il servizio all’avversario ma poi si è complicato la vita subendo a sua volta un break. Poi è andato sul 5-2, è stato riavvicinato ma ha chiuso la frazione sul 6-4.

Nel secondo set i due tennisti hanno tenuto il servizio nei primi quattro turni, poi però è stato Bellucci a rompere l’equilibrio con un break a proprio favore al quinto game che è risultato decisivo: Mattia ha consolidato la situazione, difeso il vantaggio e chiuso 6-3 per un totale di gioco di un’ora e 21′.

Ora per il castellanzese, allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti, c’è un secondo turno complicato: Mattia affronterà infatti lo spagnolo Jaume Munar, 28 anni, destrimane formatosi all’accademia di Rafa Nadal. Munar è il numero 46 del mondo (massimo in carriera, come Bellucci e Comesana…) e a Winston Salem occupa la 13a testa di serie. Ma in questo momento Bellucci è un cliente pericoloso anche per uno come lui. Il match nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto.

19 Agosto 2025
