Varese News

Gallarate/Malpensa

Cervo nel canale a Vizzola, recuperato dai vigili del fuoco

Un episodio non insolito, questa volta conclusosi per fortuna in modo positivo

Vizzola

Un cervo nelle acque del canale Industriale: è avvenuto oggi pomeriggio (mercoledì 13 agosto), alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti a Vizzola Ticino in via Ponte Canale per un cervo che era rimasto intrappolato nelle acque del canale e non riusciva più a risalire le sponde.

Galleria fotografica

Cervo nel naviglio a Vizzola Ticino 3 di 3
Vizzola
Vizzola
Vizzola

Gli operatori utilizzando delle corde sono riusciti a tirare l’animale verso delle scale per poi poterlo consegnare al veterinario per le cure del caso. Il cervo, seppur molto provato fisicamente, sembra non aver riportato gravi ferite.

La presenza di animali nel canale non è un caso isolato, specie in estate, quando gli animali vanno a cercare acqua da bere. Un caso straordinario era stato invece quello della mandria finita nel canale a giugno, con la morte di diverse vacche e una cavallo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Cervo nel naviglio a Vizzola Ticino 3 di 3
Vizzola
Vizzola
Vizzola

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.