Cervo nel canale a Vizzola, recuperato dai vigili del fuoco

Un cervo nelle acque del canale Industriale: è avvenuto oggi pomeriggio (mercoledì 13 agosto), alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti a Vizzola Ticino in via Ponte Canale per un cervo che era rimasto intrappolato nelle acque del canale e non riusciva più a risalire le sponde.

Galleria fotografica Cervo nel naviglio a Vizzola Ticino 3 di 3

Gli operatori utilizzando delle corde sono riusciti a tirare l’animale verso delle scale per poi poterlo consegnare al veterinario per le cure del caso. Il cervo, seppur molto provato fisicamente, sembra non aver riportato gravi ferite.

La presenza di animali nel canale non è un caso isolato, specie in estate, quando gli animali vanno a cercare acqua da bere. Un caso straordinario era stato invece quello della mandria finita nel canale a giugno, con la morte di diverse vacche e una cavallo.