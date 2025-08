Cittiglio in festa per la maglia tricolore di Letizia Parini

Che Cittiglio faccia rima con ciclismo è cosa nota ormai da un secolo, da quando Alfredo Binda iniziò a dominare la scena rendendo indelebile il legame con il suo paese d’origine e lo sport del pedale. Un legame che viene perpetuato con la gara (femminile) che porta il suo nome e con numerose manifestazioni organizzate ogni anno, anche “sfruttando” la salita del Cuvignone e le strade circostanti.

Però, a Cittiglio, c’è anche chi pedala a livello agonistico e lo fa con profitto: è il caso di Letizia Parini (a sinistra nella foto), giovane talento che in questi giorni ha conquistato una maglia di campionessa d’Italia nel ciclismo su pista. Un successo arrivato al velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze dove la federazione ha organizzato i Tricolori Giovanili.

Parini, che gareggia nella categoria Allieve (15 e 16 anni), ha vinto il titolo dell’inseguimento a squadre con la maglia della Lombardia insieme a Emma Tocca, Sara Peruta e Isabella De Angelis. Il quartetto ha preceduto quelli di Emilia Romagna e Veneto che hanno completato il podio.

Una bella soddisfazione per l’atleta cittigliese, cresciuta in una famiglia di grandi appassionati e praticanti. Letizia ha esordito nella Orinese per poi passare alla Ju Green di Gorla Minore e oggi corre con i colori della S.C. Cesano Maderno. Dopo la sua impresa sono arrivati via social i complimenti dell’Amministrazione Comunale (nel 2022 le aveva assegnato un premio per la sua costanza nello sport) e della Cycling Sport Promotion, la società diretta da Mario Minervino che organizza ogni anno il “Trofeo Binda” sia senior sia giovanile. E la speranza di tutti i tifosi è di vedere Parini impegnata, nei prossimi anni, proprio nella gara di casa.