Danneggia l’auto dell’ex e finisce in manette per droga: guai per un 21enne di Montegrino Valtravaglia

Era sospettato di aver danneggiato l’auto della ex fidanzata, ma i guai per lui sono raddoppiati. Un 21enne residente a Montegrino Valtravaglia è finito nei guai con la giustizia dopo che i carabinieri della Stazione di Luino hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Varese.

L’indagine era partita da una denuncia per danneggiamento a carico dell’ex compagna. Gli investigatori avevano raccolto elementi sufficienti per ritenere che il giovane fosse responsabile del gesto e, per questo, la magistratura ha autorizzato un intervento presso il suo domicilio.

Durante l’operazione, condotta ieri mattina, i militari non solo hanno trovato indizi utili al caso di danneggiamento, ma si sono imbattuti anche in un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, sono stati rinvenuti 128 grammi di marijuana e 12 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio della droga e 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla luce del ritrovamento, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa mattina, venerdì si è tenuta l’udienza di convalida in tribunale a Varese: il giudice Andrea Crema ha convalidato l’arresto. Il pubblico ministero Arianna Cremona ha chiesto la misura dell’obbligo di firma. Alla fine il giudice ha disposto per il giovane, incensurato e difeso dall’avvocato Cristiano Cunati (delegato dalla collega Elisabetta Bertani), non ritenendo necessaria la misura cautelare in carcere, ha disposto per il giovane la scarcerazione.