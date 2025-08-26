Drake è atterrato a Malpensa: il rapper americano arriva in Italia per il concerto del 2 settembre a Milano
L'arrivo del rapper a Malpensa non è passato inosservato: l’aereo è stato fotografato in fase di atterraggio da Marco Bianchi, appassionato di aviazione
È atterrato questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa il rapper statunitense Drake, in arrivo da Stoccolma a bordo del suo Boeing 767 privato. Il celebre artista sarà protagonista il prossimo 2 settembre di un atteso concerto a Milano, unica tappa italiana del suo tour europeo.
Un atterraggio che non è passato inosservato
Il suo imponente velivolo, un B767 personalizzato, è stato immortalato in fase di atterraggio allo scalo della brughiera dal fotografo Marco Bianchi, il cui scatto testimonia l’arrivo del cantante in Italia.
L’atterraggio è avvenuto senza particolari attenzioni mediatiche, ma ha comunque attirato curiosità tra gli appassionati di musica e di aviazione, sempre attenti ai movimenti dei voli privati in arrivo a Malpensa.
Tutto pronto per il live a Milano
L’artista canadese si esibirà a Milano il 2 settembre in un evento molto atteso dai fan italiani, che non lo vedono dal vivo nel nostro Paese da diversi anni. La tappa milanese rientra nel tour europeo partito da alcune capitali del nord Europa, tra cui appunto Stoccolma, da dove Drake ha raggiunto oggi la Lombardia.
