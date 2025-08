Fuochi, paella, musica e Brovelli Day: Ranco si accende con “Ferragosto sotto il salice”

Luci che danzano sull’acqua, una paella gigante che cuoce al centro del parco, orchestre in riva al Lago Maggiore e bambini a rincorrere le bolle di sapone.

Così Ranco si prepara la 48esima edizione di Ferragosto sotto il salice, la festa estiva organizzata dalla Pro Loco, in programma dal 9 al 15 agosto ai Giardini a Lago “Gianni Rodari”.

Sette giorni di musica dal vivo, spettacoli, cucina e attività per famiglie, in un programma pensato per tenere insieme generazioni diverse. Ogni sera uno spettacolo, un concerto, uno stand gastronomico aperto (a cena, e in alcuni giorni anche a pranzo), e una zona dedicata ai più piccoli con giocolieri, magia e animazione.

DAL BROVELLI DAY ALL’INTRATTENIMENTO

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Brovelli Day, in calendario lunedì 11 agosto: un raduno che prende il nome da uno dei cognomi più diffusi nella zona del Lago Maggiore e che richiama ogni anno persone da tutta Italia e dall’estero. L’edizione di quest’anno sarà accompagnata da giochi, momenti di socialità e di intrattenimento con gli spettacoli del mago Mister G (sabato 9 agosto), Simone Romano (domenica 10), Mago Slash (lunedì 11 e venerdì 15), il tour di Blu Radio (mercoledì 13), il mangiafuoco Arcanis (giovedì 14).

I FUOCHI D’ARTIFICIO E LA MUSICA

L’altro momento simbolico è fissato per mercoledì 13 agosto alle 23, quando il lungolago si accenderà con i fuochi d’artificio piromusicali danzanti: un evento che unisce luci, musica e scenografie sul lago, diventato negli anni una delle immagini più riconoscibili della festa.

Sul fronte musicale, la proposta spazia tra generi e pubblici diversi, sempre a partire dalle 21 di sera. Si comincia domenica 10 con i Da Zero a Liga, tributo a Luciano Ligabue. Il giorno successivo, lunedì 11, spazio alla canzone milanese (Milan l’è un gran Milan) con Luca Maciacchini, accompagnato da Giovanni Pellicini, in una serata tra ironia e dialetto. Martedì 12 salgono sul palco i Nord Sud Ovest Band, con una scaletta che rilegge i successi degli 883. A completare la programmazione, le esibizioni delle orchestre Lando Landi e gli Arcangeli (sabato 9), Lusien in Musica (giovedì 14)e, per il gran finale del 15 agosto, la Panna e Fragola Live Band.

UN GRANDE CLASSICO: LA PAELLA A PRANZO

La proposta gastronomica resta uno dei pilastri della manifestazione: ogni sera saranno serviti piatti caldi, specialità di pesce di lago e proposte per tutti i gusti. Tra gli appuntamenti più attesi, la paella gigante di martedì 12 a pranzo, preparata dagli amici dell’Associazione Barquedese.

Ogni sera sono previste attività pensate per i più piccoli: animazione, giochi, bolle di sapone, magia, giocolieri e mangiafuoco. Tra i nomi in programma ci sono Mister G e ancora il Mago Slash, in un’area che negli anni è diventata punto di riferimento per le famiglie.