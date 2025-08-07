Grande musica a Maccagno con Dana Gillespie e Lorenzo Bertocchini

Serata di grande richiamo internazionale lunedì 11 agosto in piazza Unità d’Italia, sul lungolago di Maccagno: alle 21.00 saranno di scena la cantautrice e attrice britannica Dana Gillespie e il cantautore varesino Lorenzo Bertocchini (ingresso gratuito).

Originaria del Surrey, la Gillespie ha iniziato la propria carriera musicale intorno alla metà degli Anni ’60 ed ha collaborato, tra gli altri, con John Carter, Ken Lewis e con il suo “fidanzatino storico” David Bowie (in “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”).

L’artista inglese è una delle persone che meglio ha conosciuto “il duca bianco” negli anni cruciali tra il 1964 e il 1975 e qualche anno fa è apparsa nel documentario “Finding Fame” di Francis Whately, dedicato agli anni della gavetta di Bowie, andato in onda sulla BBC.

Nel 1973 ha interpretato il ruolo di Maria Maddalena nel famosissimo “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e al cinema la si ricorda anche nei film “Fumo di Londra” di Alberto Sordi (1966), “La Perdizione” (1974), “Il Cagnaccio Dei Baskervilles” (1978) e “Il Lenzuolo Viola” (1980).

Il 27 maggio 1966, Dana era sul lato del palco della Royal Albert Hall quando Bob Dylan (con cui da qualche settimana stava avendo un “flirt”) tenne lo storico concerto successivamente pubblicato nel 1988 con il titolo “Bootleg Series – Live 1966: The “Royal Albert Hall” Concert”.

In quel tour il menestrello di Duluth, accompagnato dai The Hawks (successivamente rinominati The Band), presentò per la prima volta le sue canzoni in versione elettrica…

Una novità così scioccante per i puristi del folk tradizionale che molti fan si ribellarono e uno di questi a Manchester, esattamente 10 giorni prima, gli urlò “Judas!” (giuda!), al ché Dylan rispose la famosa frase: “I don’t believe you!”.

75 anni, 74 album pubblicati, le sue canzoni attraversano rock, rhythm’n’blues, folk e blues, anche se è quest’ultimo genere il suo vero grande amore: le permette di sprigionare tutta l’emozione che ha nella voce, che è al contempo graffiante e melodica.

Lorenzo Bertocchini (voce, chitarra acustica, ukulele e armonica) si esibisce dal vivo dal 1990 e scrive canzoni da sempre, traendo ispirazione da tutte le radici della grande musica americana: il folk, il country, il blues, il rockabilly.

Figura storica della scena indipendente italiana, il cantautore attualmente residente a Besozzo ha suonato ovunque in Italia, Europa e USA, e ha pubblicato sette CD: sei con brani originali e uno con canzoni di Bruce Springsteen, artista con il quale si è ritrovato sul palco qualche anno fa, nel New Jersey.

Le sue canzoni sono originali (ascoltare “You Like, I Like”, “I Left My Pants In Buguggiate” e “More Messy Than Me” per credere) e per lui ogni scusa è valida per scriverne una.

Il suo album più recente, “Happy Island”, vede la partecipazione di Dan Bern, Elliott Murphy, Lach, Cliff Eberhardt e Scarlet Rivera.

Tra gli artisti che Bertocchini ama rivisitare dal vivo ci sono, tra gli altri, Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry.

Come già avvenuto nei concerti precedenti, Gillespie e Bertocchini si alterneranno al microfono o duetteranno su classici della musica e sui rispettivi brani originali.

Ad accompagnarli, due musicisti esperti e di grande sensibilità artistica come Giorgio Caserini che suona contemporaneamente chitarra e cajon (collaboratore storico di Bertocchini) e Adriano Nolli, pianista e organista attivo da parecchi anni nella zona.

L’evento è organizzato dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con la Proloco di Maccagno.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium “Bruno Compagnoni”, via Valsecchi 23, Maccagno.