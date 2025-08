Il 14 agosto rimarrà chiusa la sede territoriale della Sette Laghi a Porto Ceresio

Giovedì 14 agosto 2025 il PUA (Punto Unico di Accesso) della Sede Territoriale di Porto Ceresio in Via Mazzini, 22 resterà chiuso.

Per il ritiro urgente di referti in tale giornata, gli utenti potranno rivolgersi a:

PUA (Punto Unico di Accesso) – Casa di Comunità di Arcisate

Via Campi Maggiori, 23 – Arcisate

Orario: dalle 8.00 alle 10.00

Venerdì 15 agosto 2025, in occasione della festività, il Punto Prelievi resterà chiuso.

Si ricorda che è possibile utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per consultare i propri referti HomePage – Fascicolo Sanitario Elettronico

Si comunica, infine, che i PUA Aziendali (presenti nelle Case di Comunità di Arcisate, Laveno Mombello, Sesto Calende, Tradate e Varese) il giorno 15 agosto saranno regolarmente aperti dalle 8.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni sulle Case di Comunità: case di comunita – asstsettelaghi