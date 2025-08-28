Il Ministro Giorgetti ospite alla Festa della Lega del Medio Verbano a Besozzo
Sabato 6 settembre si svolgerà il tradizionale appuntamento che vedrà ospiti alto profilo della politica nazionale, regionale ed europea
Sabato 6 settembre 2025, in Via Roma 38 a Besozzo, si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano, un appuntamento atteso, che anche quest’anno annuncia la partecipazione di figure di alto profilo della politica nazionale, regionale ed europea.
Tra i nomi spicca il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
All’evento, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle 24:00, sono attesi altri importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Capogruppo della Lega al Senato, Sen. Massimiliano Romeo, nonché Segretario della Lega Lombarda, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’eurodeputata On. Isabella Tovaglieri, il deputato On. Stefano Candiani e il Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, Consigliere Regionale Emanuele Monti.
La festa rappresenta un’occasione di confronto e dialogo con i rappresentanti delle istituzioni, in un contesto che unisce partecipazione civica e spirito di comunità. Durante la serata, i partecipanti potranno inoltre godere di intrattenimento musicale dal vivo e di un ricco menù.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.