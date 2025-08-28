Varese News

Il Ministro Giorgetti ospite alla Festa della Lega del Medio Verbano a Besozzo

Sabato 6 settembre si svolgerà il tradizionale appuntamento che vedrà ospiti alto profilo della politica nazionale, regionale ed europea

Giancarlo giorgetti

Sabato 6 settembre 2025, in Via Roma 38 a Besozzo, si terrà la tradizionale Festa della Lega Medio Verbano, un appuntamento atteso, che anche quest’anno annuncia la partecipazione di figure di alto profilo della politica nazionale, regionale ed europea.

Tra i nomi spicca il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

All’evento, che si svolgerà dalle ore 17:00 alle 24:00, sono attesi altri importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Capogruppo della Lega al Senato, Sen. Massimiliano Romeo, nonché Segretario della Lega Lombarda, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’eurodeputata On. Isabella Tovaglieri, il deputato On. Stefano Candiani e il Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, Consigliere Regionale Emanuele Monti.

La festa rappresenta un’occasione di confronto e dialogo con i rappresentanti delle istituzioni, in un contesto che unisce partecipazione civica e spirito di comunità. Durante la serata, i partecipanti potranno inoltre godere di intrattenimento musicale dal vivo e di un ricco menù.

Pubblicato il 28 Agosto 2025
