Varese News

Gallarate/Malpensa

Incendia un cestino e prende a martellate i banchi del check in. Esagitato fermato a Malpensa

Momenti di apprensione questa mattina al Terminal 1 quando un uomo armato di martello ha dato fuoco ad alcuni rifiuti e ha danneggiato le strutture con un attrezzo da cantiere

aggressione aeroporto malpensa 20 agosto 2025

Momenti di vera paura quelli vissuti questa mattina, mercoledì, al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa quando un uomo ha dato in escandescenze prima incendiando un cestino dei rifiuti e poi, armato di martello, danneggiando i banchi del check in e gli schermi per le informazioni.

Galleria fotografica

Incendio e martellate ai banchi del check in a Malpensa 4 di 4
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025

La scena è stata vista da molti passeggeri ed è stato un dipendente di Sea che, accortosi del fumo che saliva al piano superiore, ad intervenire per primo per bloccare l’uomo mentre distruggeva gli schermi tra i banchi 12 e 13. Insieme a lui anche alcuni dei presenti sono intervenuti per evitare che l’aggressore potesse prendersela anche con le persone.

Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Frontiera che lo hanno immobilizzato mentre alcuni operatori della società di sicurezza aeroportuale Icts si sono prodigati per spegnere le fiamme.  Il dipendente Sea intervenuto avrebbe riportato anche alcune ferite ed è stato affidato alle cure dei sanitari intervenuti.

aggressione aeroporto malpensa 20 agosto 2025

Il martellatore è stato poi portato in camera di sicurezza dagli agenti della Polaria che stanno ora provvedendo ad identificarlo e ricostruire l’accaduto e le motivazioni dietro al gesto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dell’aeroporto è proseguita senza problemi.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Incendio e martellate ai banchi del check in a Malpensa 4 di 4
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025
aggressione malpensa 20 agosto 2025

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.