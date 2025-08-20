Incendia un cestino e prende a martellate i banchi del check in. Esagitato fermato a Malpensa
Momenti di apprensione questa mattina al Terminal 1 quando un uomo armato di martello ha dato fuoco ad alcuni rifiuti e ha danneggiato le strutture con un attrezzo da cantiere
Momenti di vera paura quelli vissuti questa mattina, mercoledì, al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa quando un uomo ha dato in escandescenze prima incendiando un cestino dei rifiuti e poi, armato di martello, danneggiando i banchi del check in e gli schermi per le informazioni.
La scena è stata vista da molti passeggeri ed è stato un dipendente di Sea che, accortosi del fumo che saliva al piano superiore, ad intervenire per primo per bloccare l’uomo mentre distruggeva gli schermi tra i banchi 12 e 13. Insieme a lui anche alcuni dei presenti sono intervenuti per evitare che l’aggressore potesse prendersela anche con le persone.
Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Frontiera che lo hanno immobilizzato mentre alcuni operatori della società di sicurezza aeroportuale Icts si sono prodigati per spegnere le fiamme. Il dipendente Sea intervenuto avrebbe riportato anche alcune ferite ed è stato affidato alle cure dei sanitari intervenuti.
Il martellatore è stato poi portato in camera di sicurezza dagli agenti della Polaria che stanno ora provvedendo ad identificarlo e ricostruire l’accaduto e le motivazioni dietro al gesto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dell’aeroporto è proseguita senza problemi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.