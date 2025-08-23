Incendio in un palazzo a Lugano, trenta persone evacuate
È accaduto nella notte di venerdì 22 agosto in via Giuseppe Maggi. Tre persone trasportate in ospedale per sintomi da intossicazione
Attimi di paura nella notte a Lugano, dove poco dopo la mezzanotte è scoppiato un incendio in un palazzo di via Giuseppe Maggi. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate da un appartamento al sesto piano per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire. A titolo precauzionale, una trentina di inquilini è stata evacuata. (foto di repertorio)
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde e i pompieri cittadini, che hanno provveduto a domare e spegnere il rogo. Tre persone, che hanno manifestato sintomi riconducibili a un principio di intossicazione, sono state trasportate in ospedale per controlli. Per consentire le operazioni di spegnimento, via Giuseppe Maggi e via Industria sono state temporaneamente chiuse al traffico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.