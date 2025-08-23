Varese News

Incendio in un palazzo a Lugano, trenta persone evacuate

È accaduto nella notte di venerdì 22 agosto in via Giuseppe Maggi. Tre persone trasportate in ospedale per sintomi da intossicazione

Attimi di paura nella notte a Lugano, dove poco dopo la mezzanotte è scoppiato un incendio in un palazzo di via Giuseppe Maggi. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate da un appartamento al sesto piano per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire. A titolo precauzionale, una trentina di inquilini è stata evacuata. (foto di repertorio)
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde e i pompieri cittadini, che hanno provveduto a domare e spegnere il rogo. Tre persone, che hanno manifestato sintomi riconducibili a un principio di intossicazione, sono state trasportate in ospedale per controlli. Per consentire le operazioni di spegnimento, via Giuseppe Maggi e via Industria sono state temporaneamente chiuse al traffico.

Pubblicato il 23 Agosto 2025
