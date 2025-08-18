Inps e ammortizzatori sociali, ecco le nuove regole

L’Inps fa chiarezza sulle novità introdotte dal decreto-legge 92/2025, convertito nella legge 113 del 1° agosto. Le misure sugli ammortizzatori sociali puntano a rafforzare l’occupazione e a sostenere la riconversione industriale, con interventi mirati per i comparti più fragili.

Per tutto il 2025 le imprese delle aree di crisi industriale complessa non pagheranno il contributo addizionale per la Cassa integrazione straordinaria, con uno stanziamento di 6,5 milioni.

I grandi gruppi con oltre mille dipendenti potranno ricorrere alla Cigs fino al 31 dicembre 2027, con riduzioni orarie fino al 100%. Per questa misura sono previsti 30,7 milioni nel 2025.

Novità anche per le aziende in fase di cessione: per chi offre concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori è prevista un’integrazione straordinaria fino a sei mesi, con un tetto di spesa di 20 milioni per quest’anno.

Un’attenzione particolare va al settore moda, che potrà contare su una proroga di 12 settimane per l’integrazione salariale, utilizzabile tra febbraio e dicembre 2025, anche con pagamento diretto dell’Inps.

Sul fronte delle emergenze climatiche, le imprese dell’edilizia, del lapideo e dell’estrattivo avranno accesso alla Cigs in caso di eventi estremi tra luglio e dicembre, senza che ciò pesi sui limiti complessivi di durata. Infine, per gli operai agricoli arriva l’estensione della Cisoa per intemperie stagionali, con modalità semplificate anche per i contratti a termine.

I dettagli sono contenuti nella circolare Inps 121 del 13 agosto 2025, disponibile sul sito istituzionale.