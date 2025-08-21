Jerago con Orago festeggia Dorina, 100 anni di sorrisi e vitalità
Dorina vive oggi insieme alla figlia Laura, ma è originaria di Galleriano in Friuli: una vita piena d’affetto e di musica
Un traguardo importante, festeggiato con l’entusiasmo e l’energia di sempre. Dorina oggi compie 100 anni e li porta con una vitalità che lascia tutti a bocca aperta.
Da Galleriano a Jerago, con lo stesso spirito di sempre
Originaria di Galleriano, frazione di Lestizza, in provincia di Udine, Dorina vive da qualche tempo a Jerago con Orago, insieme alla figlia Laura Piccoli. Qui ha trovato una seconda casa, dove continua a trasmettere allegria e buonumore a chi le sta vicino.
Una centenaria che ama vivere
Dorina è una donna piena di vita, sempre sorridente, amante della compagnia e della buona tavola. Non disdegna un bicchiere di vino, adora la musica e si sente a casa in mezzo ai giovani, con cui ama trascorrere il tempo, scherzare e raccontare aneddoti della sua lunga vita.
Gli auguri da tutta la comunità
Nel giorno del suo centesimo compleanno, Dorina riceve l’abbraccio affettuoso di tutta la comunità di Jerago con Orago, del Centro Anziani di Jerago, del Centro Sociale Ricreativo di Cardano al Campo e della Festa del Borgorino di Cassano Magnago.
A lei vanno i più sinceri auguri per questo importante traguardo: cento anni vissuti con il cuore leggero, la mente vivace e il sorriso sempre acceso.
