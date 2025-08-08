Varese News

La carovana della pace del Kaki Bike Tour attraversa e arriva nel Varesotto

Un viaggio in bicicletta tra paesi e laghi per celebrare gli alberi sopravvissuti a Nagasaki

Il Kaki Bike Tour – Rivers & Lakes to Peace ha fatto il suo ingresso nel Varesotto venerdì 8 agosto 2025, portando con sé il messaggio universale di pace e rinascita del Kaki Tree Project, nato per diffondere in tutto il mondo i discendenti degli alberi di kaki sopravvissuti alla bomba atomica di Nagasaki. Approfondimento.

La giornata varesina si è aperta a Castiglione Olona, prima tappa in provincia, dove la carovana è stata accolta calorosamente dalla comunità locale. Dopo la sosta iniziale, il gruppo ha ripreso la marcia attraversando Malnate, Varese, Comerio, Gavirate e Bardello, pedalando tra centri abitati, scorci naturali e luoghi simbolici del territorio.

Il percorso è poi giunto a Casciago-Morosolo, dove, nel giardino della chiesa vecchia di San Giovanni, si è tenuto un pranzo comunitario aperto a tutti. In questo luogo cresce dal 2000 uno dei “kaki della memoria”, piantato dalle scuole locali e diventato nel tempo simbolo di resilienza, capace di unire passato e presente in un messaggio di speranza.

La tappa si è conclusa a Travedona Monate, sulle rive del lago, dove in Largo Don Milani si è svolto un suggestivo “bagno di gong”, un’esperienza sonora e meditativa che ha chiuso la giornata con un invito all’armonia e alla costruzione di legami di pace.

Il Kaki Bike Tour 2025, partito il 3 agosto da Verona e atteso il 10 agosto ad Albagnano (VB), percorre quasi 500 chilometri attraversando tre regioni e decine di comunità. Ovunque, il passaggio della carovana è un’occasione per incontrarsi, ricordare e piantare simbolicamente semi di futuro.

ALCUNE TAPPE IN FOTO

tour bike bomba atomica

A Venegono Inferiore

tour bike bomba atomica

A Castiglione Olona

tour bike bomba atomica

A Malnate

tour bike bomba atomica

A Comerio, Villa Tatti

tour bike bomba atomica

A Gavirate, casa di riposo

tour bike bomba atomica

A Casciago-Morosolo

tour bike bomba atomica

A Travedona

Pubblicato il 08 Agosto 2025
