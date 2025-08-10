La nuova ondata di calore durerà una settimana, fino a dopo Ferragosto

Ci aspettano giorni roventi: è iniziata una nuova ondata di calore sull’Italia e sull’Europa che nei prossimi giorni farà raggiungere temperature massime fino a 40°C in varie parti d’Italia. Le zone più calde saranno la Pianura Padana e la costa del Tirreno.

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede che martedì 12 e mercoledì 13 a Milano ci saranno massime di 36 e 37 °C, mentre a Firenze si arriverà a 40°C già tra domenica e lunedì.

Dopo un periodo fresco e con saltuarie piogge, torna dunque il caldo torrido, come già a fine giugno: l’ondata di calore è legata a un anticiclone subtropicale, cioè a un’area di alta pressione proveniente dall’Africa che mantiene il meteo mediamente stabile e impedisce le precipitazioni.

Secondo le previsioni, il caldo sarà inoltre accompagnato da venti secchi provenienti da Nord, che aumenteranno il rischio di eventuali incendi di vegetazione in gran parte d’Italia.

Dopo i primi giorni della settimana, prevede il Centro Geofisico Prealpino di Varese, la tendenza sarà “soleggiato e molto caldo con nuvole cumuliformi in montagna”, con possibile rovescio o temporale soprattutto su Alpi e Prealpi. Le massime oscilleranno tra 33 e 36 gradi.

L’innalzamento delle temperature è significativo, come illustrato nel grafico del Centro Geofisico:

Quanto durerà? Fino al 17-18 agosto, si prevede.