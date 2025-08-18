La start-up di uno studente di Vergiate all’Expo di Osaka
L'azienda fondata dallo studente di Ingegneria Lorenzo Fiore sfrutta l'intelligenza artificiale per assistere anziani e persone affette da malattie croniche nella gestione quotidiana della propria salute
Lorenzo Fiore abita a Cimbro (frazione di Vergiate) è uno studente di Ingegneria al Politecnico di Milano e tra pochi giorni aprirà ufficialmente la sua prima start-up ad appena 20 anni.
L’azienda si chiama Salus AI e punta a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per aiutare anziani, malati cronici e caregiver a prendersi cura della propria salute o di quella delle persone vicine. Tutto si svolge attraverso una piattaforma in grado di affiancare l’utente in diversi aspetti della vita di tutti i giorni: dalla gestione del piano terapeutico al monitoraggio della situazione del paziente.
Salus AI è stata selezionata tramite il bando regionale “Io sono il futuro”, per rappresentare l’Italia all’Expo 2025 di Osaka nel mese di ottobre. Inaugurato a ottobre 2024 il bando ha selezionato in totale 15 progetti innovativi ideati da giovani talenti e startupper italiani, che utilizzano l’intelligenza artificiale per affrontare tematiche rilevanti a livello internazionale.
