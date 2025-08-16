Varese News

Ladro di rame denunciato dalla polizia di Verbania

 L’uomo condotto in questura è stato deferito alla magistratura per “porto abusivo di armi“ e “furto aggravato“

Generico 11 Aug 2025

Ladro di rame denunciato dalla polizia di stato di Verbania: è successo nelle prime ore del mattino di giovedì 14 agosto, quando alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione relativa ad un uomo intento a trafugare qualcosa in prossimità del cantiere sito in Piazza Fratelli Bandiera.

Gli agenti della squadra volanti, giunti celermente sul posto, fermavano un uomo, un sessantenne residente in provincia, che aveva appena rubato e riposto in un sacchetto della spesa 10 metri di cavi in rame.

 A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di alcune armi da taglio, utili per tranciare i tubi di rame, ed oggetti atti allo scasso, occultato tra gli abiti.

L’uomo condotto presso la Questura veniva denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per porto abusivo di armi e furto aggravato.

Pubblicato il 16 Agosto 2025
