L’indulgenza plenaria per l’820° anniversario della morte del Beato Alberto Besozzi

In occasione dell’820° anniversario della morte del Beato Alberto Besozzi, la Chiesa concede ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria durante tutto l’anno 2025, grazie a un dono speciale riconosciuto alla comunità dell’eremo di Santa Caterina del Sasso.

Cosa è… Un dono della Chiesa

L’indulgenza plenaria cancella le conseguenze spirituali legate ai peccati che abbiamo commesso: è uno dei modi attraverso cui la Chiesa si fa carico di sostenere la nostra debolezza, affinché si sia in grado di realizzare una conversione profonda ed efficace, eliminando anche “l’impronta negativa” che i peccati – nostri o altrui – hanno lasciato nel mondo.

La Chiesa, attingendo dai meriti dei santi, in alcune circostanze (date, feste, luoghi o situazioni particolari), concede tramite un organismo preposto a questo (la Penitenzieria Apostolica) il dono dell’indulgenza. Noi abbiamo chiesto ed ottenuto questo dono per tutto il 2025: ciò significa che tutti i giorni sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria per sé o per un defunto.

Come si ottiene…