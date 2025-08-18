Liuc Test Lab: preparati gratis al test di ammissione con un mini corso online

Se devi affrontare il test di ammissione per i corsi di Economia o Ingegneria alla Liuc – Università Cattaneo, il Liuc Test Lab è il supporto che fa per te. Si tratta di un mini corso gratuito di 8 ore, completamente online, pensato per aiutarti a potenziare le competenze utili al superamento del test.

Il corso si terrà in due appuntamenti: giovedì 28 agosto dalle 9 alle 13 e venerdì 29 agosto dalle 14 alle 18. Partecipando si potranno acquisire strategie efficaci per affrontare il test con metodo, allenare le capacità logiche e di comprensione del testo e imparare a gestire l’ansia da prestazione attraverso esercitazioni mirate.

È un’occasione utile per arrivare preparati e più sicuri al prossimo test di ammissione per economia, che si svolgerà lunedì 1 settembre alle ore 12.00 in modalità online.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 agosto. Per conoscere meglio l’offerta formativa della Liuc e ricevere informazioni personalizzate, è possibile anche fissare un incontro one to one: l’università è a disposizione per tutta l’estate.