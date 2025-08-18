Liuc Test Lab: preparati gratis al test di ammissione con un mini corso online
Iscrizioni aperte fino al 25 agosto. Due giornate di formazione gratuite il 28 e 29 agosto per affrontare con più sicurezza il test per Economia o Ingegneria all'ateneo di Castellanza
Se devi affrontare il test di ammissione per i corsi di Economia o Ingegneria alla Liuc – Università Cattaneo, il Liuc Test Lab è il supporto che fa per te. Si tratta di un mini corso gratuito di 8 ore, completamente online, pensato per aiutarti a potenziare le competenze utili al superamento del test.
Il corso si terrà in due appuntamenti: giovedì 28 agosto dalle 9 alle 13 e venerdì 29 agosto dalle 14 alle 18. Partecipando si potranno acquisire strategie efficaci per affrontare il test con metodo, allenare le capacità logiche e di comprensione del testo e imparare a gestire l’ansia da prestazione attraverso esercitazioni mirate.
È un’occasione utile per arrivare preparati e più sicuri al prossimo test di ammissione per economia, che si svolgerà lunedì 1 settembre alle ore 12.00 in modalità online.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 agosto. Per conoscere meglio l’offerta formativa della Liuc e ricevere informazioni personalizzate, è possibile anche fissare un incontro one to one: l’università è a disposizione per tutta l’estate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.