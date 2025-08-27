Varese News

Life

Lo chef varesino Andrea Calzavara protagonista con il risotto alla milanese “estivo” su Rai1

L'allievo di Sergio Barzetti ha partecipato alla puntata di Camper di martedì 26 agosto da Castello d'Agogna

andrea calzavara chef

Esordio sul piccolo schermo per lo chef varesino Andrea Calzavara. L’allievo di Sergio Barzetti è stato protagonista della puntata di martedì 26 agosto di Camper su Rai1 con una rivisitazione estiva del classico risotto alla milanese.

In diretta da Castello D’Agogna, insieme al presentatore Marco Di Buono, il cuoco di Varese di 29 anni ha cucinato il suo piatto, il classico risotto alla milanese, riproponendolo in chiave estiva, senza rinunciare ai sapori legati al territorio del Varesotto.

«Ho voluto rispettare la tradizione con un tocco di leggerezza – spiega Calzavara – mantenendo il gusto dello zafferano ma rendendolo più fresco per l’estate sostituendo il classico brodo di carne con un infuso di acqua, basilico e pomodori maturi. Abbiamo utilizzato il riso Carnaroli, che compie 80 anni, e ingredienti freschi come zafferano e crema di datterini gialli. Ho abbondato con il basilico, tipico gusto estivo e per la mantecatura ho utilizzato il burro del lago di Monate e il Parmigiano 36 mesi. Infine ho ultimato il piatto con datterini e croccante di gallette di riso Carnaroli con basilico, origano e concentrato di pomodoro».

La puntata di Camper è possibile rivederla a QUESTO LINK

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.