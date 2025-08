Luino Corsi, al via le iscrizioni per il programma autunnale

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione settembre-dicembre 2025 di Luino Corsi, il programma formativo promosso dal Comune di Luino. Fino al 4 settembre, è possibile aderire online a un’offerta varia e articolata, pensata per un pubblico eterogeneo e finalizzata alla crescita personale e culturale.

I corsi si articolano in diverse aree tematiche: dalle lingue straniere al benessere psicofisico, dalle discipline di autodifesa femminile alla scrittura creativa.

I corsi

– Inglese livello 0 – docente Jason Krueger

– Inglese livello A1 – docente Jessica Arthur

– Inglese livelli A2 e B1 – docente Elliot Kaye

– Inglese livello B2 – docente Roberto Catalioto

– Tedesco livello 0 e A1 – docente Cinzia Magri

– Tedesco livelli A2 e B1 – docente Andreas Mol

– Pilates matwork – docente Silvia Mendozza

– Brazuca fitness – docente Enza Pezzillo

– Difesa personale femminile – docente Furio Artoni

– Corso antiaggressione femminile – Metodo Impact – docente Virginio Laurini

– Laboratorio di scrittura creativa e recitazione – docente Lucio Perrone

Il dettaglio dei programmi e dei calendari degli incontri è disponibile cliccando QUI.

Come iscriversi

L’iscrizione è consentita solo in modalità telematica, attraverso il portale dello sportello online del Comune di Luino: Iscrizione per adulti / Iscrizione per minori

Per accedere, è necessario autenticarsi con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) tramite lettore di smart card. L’iscrizione si considera perfezionata solo al momento della ricezione di una e-mail di conferma con i dati dell’istanza online presentata. Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’Ufficio Cultura predisporrà un avviso di pagamento PagoPA, che sarà inviato via e-mail agli iscritti. Il pagamento potrà essere effettuato: dal sito www.comune.luino.va.it alla voce PAGOPA oppure tramite home banking, sportelli bancari, uffici postali, esercizi convenzionati e punti di posta privata

Contatti utili

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura: 0332 543 529 / cultura@comune.luino.va.it