Luino ricorda l’83° anniversario dell’affondamento del Regio Sommergibile Scirè

Luino si prepara a commemorare, domenica 10 agosto alle 10:00, l’83° anniversario dell’affondamento del Regio Sommergibile Scirè, sommergibile della Regia Marina affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa, in Israele, durante la Seconda guerra mondiale. L’iniziativa si svolgerà alla scalinata intitolata a Guido Fontebuoni, membro dell’equipaggio e cittadino luinese, caduto in quella missione.

Un riconoscimento nazionale per lo Scirè

Il sommergibile Scirè, decorato con Medaglia d’oro al valore militare, è stato recentemente riconosciuto dal Parlamento italiano come sacrario militare subacqueo. Il 6 giugno 2025, infatti, Camera e Senato hanno approvato all’unanimità la legge n.87 che, all’articolo 1, dichiara la volontà di «onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale» riconoscendo il relitto quale luogo della memoria.

Luino e il legame con lo Scirè

Nel 2014 il Comune di Luino ha voluto ricordare il sacrificio di Guido Fontebuoni intitolandogli la scalinata a lago nei pressi di Piazza Libertà. Questo spazio è oggi uno dei pochi luoghi pubblici dedicati ai caduti dello Scirè e ogni anno ospita la cerimonia commemorativa.

Il programma della cerimonia

Alla cerimonia ufficiale di domenica interverranno: il sindaco di Luino Enrico Bianchi, l’onorevole Andrea Pelliccini, il contrammiraglio ed ex-comandante del Comsubin Francesco Chionna, il presidente dell’Anaim (Associazione nazionale arditi incursori Marina) Gaetano Zirpoli e l’onorevole Paola Chiesa.