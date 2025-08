Matias Thomazetto, bronzo europeo a Linz: festa a Comerio per il giovane canottiere

Comerio celebra il talento sportivo di Matias Thomazetto. Il diciottenne, cresciuto alla Canottieri Gavirate e oggi parte della nazionale italiana di canottaggio, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità del “quattro senza” alla Coupe de la Jeunesse 2025, la competizione europea riservata agli under 19 che si è svolta a Linz, in Austria.

Una finale combattuta sul filo dei centesimi

L’equipaggio azzurro ha tagliato il traguardo al terzo posto, a pochi centesimi dall’Ungheria e dall’Inghilterra, rispettivamente argento e oro. Un risultato che conferma il livello di competitività della squadra italiana e che premia l’impegno e la dedizione del giovane atleta comeriese.

Le congratulazioni del sindaco

Grande soddisfazione in paese per questo traguardo. «Con impegno, passione e tanti sacrifici si raggiungono grandi risultati – ha commentato il sindaco Michele Ballarini –. A nome dell’amministrazione comunale facciamo i complimenti a Matias per questo successo che porta lustro a Comerio e a tutto il territorio».