Mondiali di Pariglie cavalli, Italia in top 20 grazie a due driver varesini

Si sono conclusi a Beekbergen, nei Paesi Bassi, i FEI World Championship Horse Pairs 2025, la rassegna mondiale riservata alle pariglie di cavalli che ha visto al via 88 driver da 24 nazioni. L’Italia, guidata dal tecnico e capo equipe Cristiano Cividini e con il supporto del veterinario di squadra Giacomo Botticini, ha schierato cinque equipaggi, tra cui i varesini Francesco Aletti Montano e Jozsef Dibak.

Il miglior risultato azzurro

La miglior prestazione è arrivata dal 26enne siciliano Gabriele Grasso, al suo primo Mondiale in questa disciplina. Con i cavalli Troika AA, Nico e Jordan, alternati nelle tre prove, Grasso ha chiuso al 17esimo posto con 164,15 punti, distinguendosi nella maratona, dove ha fatto registrare la nona miglior performance assoluta.

Un risultato che riporta l’Italia nella parte alta della classifica: dal nono posto di Jozsef Dibak a Lipizza 2017 non si vedeva un piazzamento così competitivo a livello individuale.

Gli altri italiani in gara

Dopo un promettente 11° posto nella prova di dressage, Jozsef Dibak non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo nelle altre prove, terminando al 56° posto (188,00).

Seguono Rocco Cordera (64° con 196,79 punti), Giorgio Proietti (76° con 219,49) e Francesco Aletti Montano (80° con 235,47).

Medagliere e classifica a squadre

Il titolo mondiale è andato all’ungherese Martin Hölle (131,19 punti), davanti al britannico Roger Campbell (151,31) e all’olandese Stan Van Eijk (151,59).

Nella classifica a squadre, con 15 team in gara, l’Italia (Aletti Montano, Dibak, Grasso) ha chiuso al 12° posto con 352,15 punti. Sul podio sono saliti Ungheria (oro con 286,61), Gran Bretagna (argento con 305,66) e Paesi Bassi (bronzo con 311,30).