Monteviasco, sette anni appesa a un filo: storia della funivia e del borgo che resiste

Grazie alla funivia – una cabina da pochi posti in grado di superare 500 metri di dislivello – la vita quotidiana sul monte era diventata più semplice. “Erano dieci anni che non scendevo a piedi” , confessava un abitante dopo essersi abituato alla comodità del cavo a fune. Le forniture alimentari, il gas per scaldare le case, i libri per la scuola dei bambini: tutto arrivava senza più dover caricare le spalle e affrontare ore di salita. Tre ristoranti hanno potuto prosperare in vetta, così come un piccolo ostello e il circolo cooperativo locale. Nei fine settimana il borgo brulicava di vita: “qui nei weekend si riempie di gente, tante persone hanno sistemato le vecchie case di famiglia e vengono su a riposarsi”, raccontava con orgoglio la stessa Rosina, notando come a Monteviasco non ci siano case abbandonate ma anzi tanti turisti affezionati. La funivia non era solo un mezzo di trasporto, ma un filo sottile che teneva insieme la comunità e la sua economia montana.

Il dramma del 2018 e la chiusura della funivia

Tutto questo equilibrio si è spezzato bruscamente il 12 novembre 2018. Quella mattina Silvano Dellea – 60 anni, manutentore e manovratore dell’impianto – ha perso la vita in un tragico incidente alla stazione di valle della funivia. L’uomo è rimasto stritolato da un movimento improvviso della cabina, in circostanze che hanno subito fatto sospettare gravi negligenze tecniche. Sul posto sono accorsi i soccorsi, ma per Silvano non c’era più nulla da fare. La magistratura di Varese ha messo immediatamente sotto sequestro l’impianto aprendo un’inchiesta per omicidio colposo, ben presto estesa a una decina di persone coinvolte a vario titolo nella gestione e nei controlli della funivia.

Le perizie tecniche disposte dal PM hanno rivelato “gravi carenze strutturali e procedurali”: in particolare una piattaforma mobile non garantiva la sicurezza durante le operazioni, rendendo di fatto la struttura “inidonea allo scopo” e causando la tragedia. Di fronte a queste risultanze, l’Ustif – l’ufficio ministeriale che sovrintende agli impianti a fune – ha sospeso il nulla osta della funivia, vietandone l’esercizio fino a quando non fossero effettuati interventi di adeguamento sostanziali.