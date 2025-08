Musica e festa in piazza a Luino per un sabato sera speciale

Luino si accende di nuovo sabato 2 agosto 2025, dalle 18:00 alle 24:00, con un’altra manifestazione estiva, dopo il precedente evento del 5 luglio.

Il format è simile alla serata precedente, ma con alcune importanti novità. Le vie Xv Agosto, Veneto e il tratto finale di via Sereni saranno chiuse al traffico e pedonalizzate.

In via Xv agosto ci saranno ancora i gonfiabili, utilizzabili gratuitamente dai bambini dalle 18:00 a mezzanotte: chi lo desidera potrà lasciare un’offerta per l’Oratorio di Luino, diretto da Don Giuseppe Cadonà.

Torna anche il calcio balilla umano: le squadre sono di cinque giocatori (età minima 12 anni). In palio un pernottamento a Marilleva. Per iscriversi al torneo telefonare al n. 335.6643516. Nel parcheggio ex svit, accanto a via Veneto, concerto degli Asilo Republic, band tributo a Vasco Rossi. Ingresso libero.

Ancora musica con tre dj set: in via xv Agosto, via Sereni e nella parte alta di via Veneto. Nelle vie centrali i visitatori troveranno mercatini di artigianato e hobbisti, produttori locali, esposizione di auto Abarth e d’epoca.

La festa si estenderà sul lungolago: nell'area esterna di Palazzo Verbania musica e teatro canzone con 'The men in black', duo musicale formato da Renato Furigo e Mauro Guarneri. Anche in questo caso al divertimento si affianca la solidarietà: si potrà infatti lasciare un'offerta per la LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori.

La Colored Swing Band, formazione composta da quindici elementi, si esibirà invece in piazza Libertà, proponendo ottima musica swing, da ascoltare e ballare.

I negozi saranno aperti e si potrà approfittare dei saldi estivi per acquisti scontati.

La manifestazione è organizzata dal gruppo LuinoInFesta, formato da Comune, Nuova Pro Loco Città di Luino, Confcommercio Ascom Luino, Gruppo Commercianti, Parrocchia SS. Pietro e Paolo.