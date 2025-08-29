Nell’ultimo Aperisong tutti cantano Minuetto: indovinate più di 200 canzoni

(foto d’archivio)

C’è un momento, nell’ultima serata di Aperisong, in cui il gioco smette di essere un quiz e diventa festa. Accade quando, durante la sfida finale, la squadra dei Gialli riconosce in pochi secondi Minuetto di Mia Martini: la sala esplode e tutti, senza esitazione, iniziano a cantare. È il colpo di scena che chiude quattro settimane di musica, risate e sfide musicali all’ora dell’aperitivo, con oltre duecento brani indovinati.

L’appuntamento – organizzato da Anche io aps e ospitato come sempre a Materia, ha visto per la prima volta trionfare i Gialli, che sono riusciti a spezzare l’egemonia della squadra Verde, vincitrice dei tre giovedì precedenti.

Dopo “un giro di riscaldamento” con 10 classici italiani, la prima manche originale della serata è stata dedicata alle sigle dei cartoni animati: da Occhi di gatto a una sorprendente versione metal della Pimpa, passando per i classici Looney Tunes, Tom and Jerry, Mila e Shiro e Ken il guerriero.

A seguire, le sigle delle serie tv italiane e internazionali, da Don Matteo a Mr. Bean, da Game of Thrones all’Ateam, compresi i teen-drama come Dawson’s Creek o Una mamma per amica, fino alle sitcom degli anni 2000 come Friends e How I Met Your Mother.

Nella manche dedicata alle love ballads, l’atmosfera si è fatta più intima, fino al colpo al cuore finale: la canzone bonus, What the World Needs Now is Love, composta dal leggendario Burt Bacharach, ha commosso anche i più coriacei, come mostrato da un simpatico video proiettato durante la serata.

Poi il gran finale, con il “tris” che ha mescolato Tenco e i System of a Down, per “Saltare cent’anni in un giorno solo”, come cantava in Ciao Amore Ciao lo stesso autore scomparso a Sanremo.

Colpo di scena nella finalissima con Minuetto di Mia Martini. I Gialli l’hanno riconosciuta in pochi secondi, aggiudicandosi la vittoria e la sala si è trasformata in un karaoke spontaneo dei presenti.

Finito il gioco ufficiale, tra una canzone e uno spritz, i partecipanti avevano voglia di continuare a giocare con le canzoni rimaste nella playlist: tutti i brani sono stati così ascoltati e riconosciuti, con Paranoid dei Black Sabbath posta in chiusura del gioco.

Vista la partecipazione al format musicale di Materia, Aperisong potrebbe ritornare questo inverno, con delle novità.

