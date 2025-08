Nuovi fondi per i parchi e studio sul passaggio a livello: le decisioni del consiglio a Gazzada Schianno

Durante il consiglio comunale di mercoledì 30 luglio, il sindaco Stefano Frattini ha letto in aula la lettera di dimissioni dell’ex assessore Salvatore Trovato. Un passaggio formale che ha permesso anche ai consiglieri di minoranza, spesso critici verso l’operato dell’ex assessore, di esprimere liberamente le proprie considerazioni.

Investimenti per parchi e manutenzione del territorio

Nella stessa seduta, la maggioranza ha approvato una variazione di bilancio che prevede 50.000 euro destinati al miglioramento e all’adeguamento normativo di tutti i parchi giochi comunali e altri 30.000 euro per interventi di manutenzione del territorio, come il taglio di alberi e la pulizia dei cigli stradali.

Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio di uno studio di fattibilità per la risoluzione del passaggio a livello tra piazza San Bernardino e via Morazzone, tema al centro del dibattito cittadino da tempo.

Le asfaltature in programma

Parallelamente, la Giunta ha approvato la prima parte del piano generale di asfaltature previsto per fine settembre. I lavori interesseranno le vie Adua, Primo Maggio, Cagnola, Manzoni e Varese, con l’aggiunta della via Matteotti in una fase successiva.

Frattini: «Scelte importanti per la comunità»

«Come amministrazione siamo orgogliosi di questi interventi – ha dichiarato Frattini – che permetteranno di migliorare la qualità degli spazi pubblici e la sicurezza del territorio». Il sindaco ha evidenziato come su queste variazioni di bilancio abbiano espresso voto contrario entrambe le minoranze.

In chiusura, Frattini ha rivolto un augurio di buon lavoro a Moreno Martignoni, nuovo assessore entrato in Giunta: «Persona competente e riservata – ha detto il sindaco – che saprà portare esperienza e concretezza all’interno dell’amministrazione».