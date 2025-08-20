Passa la Vuelta a España: sabato 23 agosto chiuse le uscite di Arona e Castelletto Ticino sulla A26 e sulla D08
In occasione della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto, sono previste chiusure temporanee sulla A26 e sulla D08 per consentire il passaggio dei ciclisti
Per consentire il passaggio in sicurezza della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto con partenza da Torino e arrivo a Novara, sono previste alcune modifiche alla viabilità autostradale.
Le chiusure previste
A26 Genova Voltri–Gravellona Toce: dalle ore 15:15 alle 18:00, e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa l’uscita della stazione di Arona, sia per chi proviene da Genova sia per chi arriva da Gravellona Toce.
D08 Diramazione Gallarate–Gattico: dalle ore 15:30 alle 18:00, e comunque fino al termine della tappa, sarà chiusa l’uscita della stazione di Castelletto Ticino, per chi proviene dalla A26 e dalla A8 Milano–Varese.
Percorsi alternativi
Agli automobilisti diretti verso il Lago Maggiore viene consigliato di utilizzare:
lo svincolo di Meina (km 171+100 A26),
oppure la stazione di Borgomanero (km 153+400 A26).
Viabilità e grandi eventi
Il provvedimento si inserisce nelle misure di sicurezza e gestione della viabilità adottate in occasione dei grandi eventi sportivi internazionali. La Vuelta a España, che per la prima volta fa tappa in Italia, attraverserà diverse località del Piemonte e del Novarese, richiedendo la temporanea chiusura di alcune arterie per garantire il regolare svolgimento della gara.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.