Passa la Vuelta a España: sabato 23 agosto chiuse le uscite di Arona e Castelletto Ticino sulla A26 e sulla D08

In occasione della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto, sono previste chiusure temporanee sulla A26 e sulla D08 per consentire il passaggio dei ciclisti

Per consentire il passaggio in sicurezza della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto con partenza da Torino e arrivo a Novara, sono previste alcune modifiche alla viabilità autostradale.

Le chiusure previste

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce: dalle ore 15:15 alle 18:00, e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa l’uscita della stazione di Arona, sia per chi proviene da Genova sia per chi arriva da Gravellona Toce.

D08 Diramazione Gallarate–Gattico: dalle ore 15:30 alle 18:00, e comunque fino al termine della tappa, sarà chiusa l’uscita della stazione di Castelletto Ticino, per chi proviene dalla A26 e dalla A8 Milano–Varese.

Percorsi alternativi

Agli automobilisti diretti verso il Lago Maggiore viene consigliato di utilizzare:

lo svincolo di Meina (km 171+100 A26),

oppure la stazione di Borgomanero (km 153+400 A26).

Viabilità e grandi eventi

Il provvedimento si inserisce nelle misure di sicurezza e gestione della viabilità adottate in occasione dei grandi eventi sportivi internazionali. La Vuelta a España, che per la prima volta fa tappa in Italia, attraverserà diverse località del Piemonte e del Novarese, richiedendo la temporanea chiusura di alcune arterie per garantire il regolare svolgimento della gara.

Pubblicato il 20 Agosto 2025
TAG ARTICOLO

