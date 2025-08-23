Piomba con l’auto nel mercato a Intra. Bloccato l’autista “alterato da alcol o droghe”

Panico questa mattina, sabato 23 agosto, intorno alle 8 a Intra per un’auto piombata nel mercato e finita poi contro un banco di ortofrutta. Alla guida un 28enne, trovato in condizioni psicofisiche compromesse, probabilmente a causa di alcol e droghe. Una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti tragici ma fortunatamente si è risolta senza feriti. Questo grazie anche alla prontezza dei venditori che hanno allertato i clienti, tentando di fermare l’uomo che ha messo a repentaglio la vita di molti. Ma soprattutto: gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, intervenuti con celerità, sono riusciti a immobilizzare e rendere innocuo l’automobilista. Le reazioni: “L’intervento della polizia locale ha evitato il peggio”

“Ero sul posto e intervenire rapidamente, specie perché l’uomo opponeva resistenza, è stato fondamentale – dichiara l’Assessore al Commercio Mattia Tacchini -. Oggi è successo qualcosa di incalcolabile e il fatto che ora lo si possa raccontare con serenità è motivo di gratitudine rispetto a chi garantisce la nostra sicurezza”. Andrea Cabassa, comandante della Polizia Locale di Verbania: “Dovrà rispondere di quanto ha fatto, del pericolo arrecato e dell’allarme procurato. Il fatto che sia avvenuto alle 8 del mattino e che gli avventori fossero pochi, ci permette oggi un bilancio così felice. Il nostro impegno costante è questo: garantire la sicurezza di tutti, sempre. E questa giornata testimonia la preparazione e la dedizione della Polizia Locale”. Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania, sul posto appena allertato dell’accaduto: “Verbania è una città sicura per merito degli uomini e delle donne che non ci lasciano mai soli. Quando le cose finiscono per il meglio non si tratta di fortuna ma di prontezza. Grazie quindi al nostro corpo di Polizia locale, alla Polizia di Stato intervenuta, e all’assessore Tacchini che come ogni sabato presidia il lavoro dei mercatali (bravissimi a loro volta e reattivi per il bene di tutti). Il nostro mercato oltre ad essere tutelato dai nostri agenti, come dimostrato, è una ricchezza per il territorio e ne siamo orgogliosi”.