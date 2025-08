Pubblicata la graduatoria del bando “Collabora & Innova” di Regione Lombardia: 130 milioni per 59 progetti

È stata pubblicata la graduatoria del bando “Collabora & Innova”, un’iniziativa regionale che ha visto l’assegnazione di 130 milioni di euro a favore di progetti di ricerca e innovazione. Dopo l’aumento del finanziamento, deciso dalla Giunta regionale, da 100 a 130 milioni di euro, il bando ha visto una risposta molto positiva con 138 domande pervenute da 578 soggetti, per un totale di 687 milioni di euro in investimenti.

In totale, sono stati finanziati 59 progetti, coinvolgendo 333 soggetti, con una media di 2,2 milioni di euro per ogni progetto selezionato. Le agevolazioni erogate vanno dal 40% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 5 milioni di euro per ogni partenariato composto da almeno 3 soggetti, tra cui almeno una PMI e un organismo di ricerca. Tra i criteri di selezione, sono state privilegiate le iniziative orientate alla sostenibilità ambientale, all’inclusione di giovani e donne nelle compagini societarie, e alla partecipazione a cluster tecnologici lombardi.

Sostenere l’innovazione per lo sviluppo competitivo

Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, ha sottolineato l’importanza di questo bando, spiegando che la misura è stata pensata per sostenere investimenti strategici in innovazioni di prodotto e processo, favorendo la crescita competitiva tramite il rafforzamento della ricerca e della maturazione tecnologica: «Rispetto alla precedente programmazione, abbiamo deciso di aumentare l’investimento, passando da 70 a 100 milioni, per rispondere alle esigenze emerse. Poi, abbiamo ulteriormente innalzato il finanziamento a 130 milioni, vista la buona risposta da parte delle imprese” ha dichiarato Fermi.

I settori di maggior successo: salute, sostenibilità e manifattura

Tra gli ecosistemi proposti nel bando, il settore della “Salute e Life Science” ha ottenuto il maggior numero di progetti, con ben 27 proposte presentate. Seguono i settori della “Sostenibilità” (11 progetti), della “Manifattura Avanzata” (10) e della “Connettività e Informazione” (5). Questi settori sono ritenuti strategici per il futuro sviluppo tecnologico della regione e sono stati scelti per la loro capacità di generare soluzioni innovative in vari ambiti.

Progetti premiati: dalla salute alla sostenibilità

Il primo progetto in graduatoria, “InnoMec+ Innovazione per la transizione digitale, verde e sicurezza dei dati per la filiera meccanica”, rientra nell’ecosistema della “Manifattura Avanzata” e prevede l’introduzione di tecnologie di lavorazione più sostenibili, come il monitoraggio energetico e tecnologico dei processi produttivi e la gestione circolare dei materiali.

Il secondo progetto, “Baby Bee”, premiato nell’ecosistema “Life Science”, punta a sviluppare una piattaforma tecnologica innovativa per lo screening neonatale di precisione, che combinerà analisi biochimiche e sequenziamento genomico, migliorando così la resa diagnostica.

Infine, nel campo della “Sostenibilità”, si segnala il progetto “Climwater“, che si concentrerà sull’impatto del cambiamento climatico sul ciclo idrico, con particolare riferimento all’area milanese, e mirerà a sviluppare soluzioni per mitigare i rischi ambientali legati ai cambiamenti climatici.

Qui il link per consultare la graduatoria